Equipe de France - Pavard : "Avec Pogba, tout est réglé"

Le défenseur de l'équipe de France est revenu sur la colère de Pogba à son égard lors de la finale de la Ligue des nations.

Ce dimanche, Benjamin Pavard, le défenseur de l'équipe de France et du Bayern Munich s'est confié lors d'un long entretien à nos confrères du Canal Football Club. Il est notamment revenu sur les critiques dont il fait l'objet ses derniers mois ainsi que sur la soufflante de Paul Pogba lors de la finale victorieuse de la Ligue des nations contre l'Espagne.

Sur les critiques du public français : « Je prends du recul sur les critiques en France parce que je suis parti jeune de la France et je n'ai pas joué beaucoup de matches en Ligue 1. Le public français ne me connaît pas beaucoup. Il me connaît juste avec ma frappe à la Coupe du monde. C'est là où les gens ont commencé à s'intéresser à moi.

J'aurais aimé être plus respecté en France car je suis Français mais après je ne vais pas forcer les gens à regarder les matches du Bayern Munich. Les vrais qui connaissent le football savent les performances que j'ai faites et que je fais. »

Sur son poste de piston droit avec les Bleus : « En équipe de France on manque parfois d'automatisme, en plus là, j'ai découvert un nouveau poste (piston droit, n.d.l.r.). Avant je jouais défenseur central à Stuttgart. Ça fait deux ans que joue titulaire au Bayern Munich en tant que latéral droit donc je me suis habitué à ce poste-là.

Piston droit, tu ne peux pas être au top directement. C'est un nouveau poste pour moi. Je viens de le découvrir. On me demande d'être haut. Peut-être que parfois je ne suis pas bien positionné. »

Sur la soufflante de Pogba pendant la finale de la Ligue des nations : « J'ai regardé plusieurs fois l'action et on en parlé après avec Paul. Il m'a dit qu'il s'excusait d'avoir réagi comme ça. Quand je regarde l'action, ok, je ne me déplace pas suffisamment bien, mais je ne suis pas à l'arrêt non plus. Il y aurait pu avoir d'autres mouvements, d'autres joueurs, tout le monde était arrêté. On a eu une explication. Je le lui en veut absolument pas. On en a parlé après le match. Tout est réglé. »

Sur l'apprentissage de l'allemand : « Je le parle mal. Je comprends tout mais c'est difficile. Et puis en même temps on ne parle que français au Bayern. On est combien de Français ici ? Je ne sais pas combien on est de Français mais même Serge Gnabry parle français, il y a Choupo aussi. On est plein de joueurs à parler français donc c'est un peu compliqué. »

Sur son meilleur poste : « Mon poste c'est défenseur central. Ça l'a toujours été, c'est là où je me sens le plus à l'aise, où je prends le plus de plaisir. C'est là où je me trouve le meilleur. Je pense qu'on voit plus mes qualités à ce poste-là.

Si les grands coachs me mettent latéral droit c'est qu'ils ont confiance en mes capacités. Avec Deschamps j'ai toujours été titulaire. S'il me fait confiance ce n'est pas pour mes beaux yeux ou mes cheveux. Il est conscient de mes qualités. Après je dois m'améliorer dans certains domaines : je dois prendre plus de risques, plus d'initiatives, j'en suis conscient et je travaille sur ça au quotidien.

Un défenseur ça doit d'abord bien défendre. Sur le papier, c'est peut-être moins sexy Pavard que Hakimi, Arnold, mais je trouve que défensivement je suis plus complet. »