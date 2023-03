Equipe de France : Pascal Dupraz dézingue Karim Benzema

Pascal Dupraz s'est exprimé au sujet de la nouvelle polémique entre Benzema et Deschamps et fustige le comportement du joueur.

C'est la polémique du moment en équipe de France : qui dit la vérité au sujet de la blessure de Karim Benzema juste avant la Coupe du monde 2022 et qui a entraîné son forfait ?

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, s'est exprimé à ce sujet dans les colonnes du Parisien et Karim Benzema a répondu, comme d'habitude, par un message mystérieux sur son compte Instagram.

À LIRE : Benzema attaque frontalement Deschamps

Dupraz pas tendre avec Benzema

Pour Pascal Dupraz, consultant de l'émission « Les Grandes Gueules du sport » sur RMC, il faut arrêter de donner de l'importance à Benzema : « Je vais donner mon avis parce qu'on s'adresse aussi à moi. Je fais partie du peuple puisque Benzema va s'adresser au peuple. Mais tu penses que j'ai que ça à faire d'attendre, de trépigner que Benzema me fasse son commentaire sur son départ de la Coupe du monde au Qatar ? »

« Tu sais ce que je vais faire le jour où il va parler ? Je vais me repasser le match des rugbymen, France-Angleterre, voilà ! Du sport, du sport, encore et toujours du sport », a ajouté l'ancien entraîneur d'Evian-Thonon-Gaillard, de Toulouse et de Saint-Etienne.

L'inquiétude de Dupraz

Selon Pascal Dupraz, cette énième polémique entre deux des principaux protagonistes de l'équipe de France est néfaste pour le football : « Mais à force ça fait mal à notre sport. Au sport pourtant n°1. On est en train de lé déglinguer de partout. Ça suffit ! Ça suffit ! Une bonne fois pour toute, ça suffit ! Tout le monde s'en fout de ça. »

À LIRE : « Je n'en peux plus », le ras le bol de Bixente Lizarazu sur l'affaire Benzema/Deschamps

À LIRE : Laure Boulleau s'en prend à Karim Benzema pour sa communication