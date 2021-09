Equipe de France : Giroud et Mandanda absents, Guendouzi retenu

Deschamps a dévoilé jeudi la liste des joueurs sur lesquels il comptait pour la Ligue des Nations. Giroud et Mandanda n’en font pas partie.

L’équipe de France va tenter le mois prochain d’aller chercher un titre, celui de la Ligue des Nations. Les Bleus sont concernés par le Final 4 de la Ligue des Nations, avec une demi-finale à venir contre le voisin belge (le 7 octobre). Pour ce rendez-vous, Didier Deschamps a convoqué un groupe qui ressemble à quelques exceptions près à celui qui a opéré durant le mois dernier en éliminatoires du Mondial.

Giroud et Mandanda sur le flanc

Le principal enseignement de cette liste tricolore c’est l’absence de deux anciens, en l’occurrence Olivier Giroud et Steve Mandanda. Concernant l’attaquant de l’AC Milan, il vit sa deuxième éviction de suite. Une nouvelle qui ne doit pas vraiment le ravir le jour de son 35e anniversaire. Son retour à la compétition, après s’être remis du Covid-19, n’a donc pas suffi pour retrouver grâce auprès du sélectionneur. Même si ce dernier aime à répéter qu’il ne ferme aucune porte, les chances de l’ancien montpelliérain de retrouver un jour les Bleus s’amenuisent.

Pour ce qui est du gardien marseillais, il fait les frais de sa mise à l’écart au sein de son club. Evincé au profit de Pau Lopez, le « Fenomeno » n’est plus vraiment légitime pour postuler à une place en sélection. Là aussi, et au regard de son âge, on peut se demander si sa carrière internationale n’est pas terminée.

Les frères Hernandez enfin réunis

Pour ce nouveau rassemblement, il y aura deux frères à Clairefontaine pour la première fois depuis les années 1970 (avec les Revelli) : les Hernandez. Lucas s’étant remis de sa blessure, il retrouve Théo, qui avait été convoqué la dernière fois. Ce dernier est cette fois-ci retenu en tant que milieu de terrain. L’histoire est belle pour ces deux joueurs, qui se sont montrés persévérants jusqu’à réaliser leur rêve de défendre ensemble les couleurs de leur pays. Reste à savoir si le coach osera les aligner ensemble. « Ils ont ce lien familial, mais quand ils seront concernés, je n’aurais pas à faire à deux frères mais à deux joueurs », a fait savoir Deschamps.

Une nouvelle chance pour Guendouzi

En milieu de terrain, le patron tricolore a fait confiance à ceux qui étaient là en septembre et qui lui ont donné satisfaction. C’est le cas notamment du duo Tchouaméni et Veretout. Il a aussi rappelé Mattéo Guendouzi, mais cette fois d’entrée. L’ancien Gunner est récompensé pour sa belle entame de saison avec l’OM. « Mattéo, même s’il est déjà venu avec nous, il est plus épanoui, a un temps de jeu omportant et a confiance en lui, a justifié DD . Il a confirmé au-delà du volume de jeu qu’il a, cette agressivité, une qualité technique importante. Il amène beaucoup de fraicheur et de vie. C’est important. Même si par moments j’ai pu être conservateur en privilégiant des joueurs avec certains statuts, oxygéner le groupe c’est quelque chose d’important aussi. Mais à la base, la qualité et le potentiel sont là. »

Zouma écarté, Koundé retenu

Notons enfin l’absence de Kurt Zouma parmi les défenseurs. Le nouveau Hammer avait pourtant été titulaire deux fois lors des matches de septembre. La concurrence est rude dans ce secteur et on peut imaginer que cette absence pourrait être due au fait que Deschamps a enfin choisi d’utiliser Jules Koundé comme central et non comme latéral. Le sélectionneur a confié au sujet du Sévillan : « Par rapport à Jules il a la capacité de jouer latéral, mais je sais très bien que c'est avant tout un défenseur central. Mais je reste convaincu qu'il a le potentiel pour être au niveau international même si tout ne s'est pas très bien passé jusque-là. »

La liste tricolore :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham/ANG), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Benoît Costil (Bordeaux).

Défenseurs : Lucas Digne (Everton/ANG), Léo Dubois (OL), Lucas Hernandez (Bayern Munich/ALL), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Séville FC/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich/ALL), Dayot Upamecano (Bayern Munich/ALL), Raphaël Varane (Manchester United/ANG).

Milieux : Mattéo Guendouzi (OM), Theo Hernandez (AC Milan/ITA), Paul Pogba (Manchester United/ANG), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Roma/ITA).

Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen/ALL), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Anthony Martial (Manchester United/ANG), Kylian Mbappé (PSG).