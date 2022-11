Equipe de France : gravité, nombre de matches manqués, ce que l'on sait de la blessure de Karim Benzema

Karim Benzema a fini l’entrainement en étant blessé ce samedi. Voici tout ce que l’on sait de son état de santé et sa participation au Mondial.

A trois jours du premier match des Bleus de la Coupe du Monde, Karim Benzema a été freiné par une blessure. A Doha, et alors qu’il effectuait sa toute première séance collective, le Madrilène a fini en étant amoindri et pas qu’un peu d’après ce que rapportent L’Equipe et RMC Sport.

De quoi souffre Karim Benzema ?

Benzema ne s’était pas encore mêlé à ses coéquipiers depuis qu’il a rejoint le regroupement lundi dernier. Il s’était juste contenté d’échauffement et de travail à part en compagnie de Raphael Varane. Il s’agissait donc du premier test concernant son état de santé et il n’a pas été fructueux.

Pour l’instant, il n’y a pas eu d’examens passés. Ça devrait être fait dans la soirée d’après une information d’AFP. On ne connait donc ni la nature, ni la gravité du problème dont il souffre. Néanmoins, il semblerait qu’il s’agisse d’un souci musculaire. Et ce n’est jamais bon signe. Le problème aux ischios, celui dont il souffrait récemment, serait écarté d’après Le Parisien.

Benzema va-t-il rater la Coupe du Monde ?

Il est pour l’instant impossible de répondre à cette réponse. Ce n’est qu’une fois qu’il se sera soumis aux examens médicaux approfondis qu’un diagnostic pourra être posé. Et le staff médical sera alors en mesure de communiquer sur sa présence ou pas lors du tournoi planétaire.

Ce qui apparait en revanche d’ores et déjà comme acquis c’est qu’il ne participera pas au premier match contre l’Australie, programmé mardi soir. N’ayant pu effectuer aucune session collective sans gêne, il est automatiquement forfait pour ce rendez-vous important. Cette nouvelle a d’ailleurs été confirmée par L’Equipe dans la soirée.

Deschamps peut-il remplacer Benzema ?

Le sélectionneur tricolore peut effectivement choisir de remplacer Benzema et il en a le droit. Jusqu’à la veille du premier match de la compétition (jusqu'à lundi), le règlement FIFA lui permet d’appeler un suppléant.

Mais, nul doute, que DD ne prendra cette décision qu’en tout derniers recours. On le voit mal se priver du Ballon d’Or s’il n’est pas certain qu’il ne pourra pas être apte pour la majorité de la compétition. Un cas qui rappelle inévitablement celui de Zinédine Zidane en 2002.

Qui pour remplacer Benzema ?

Dans le onze de départ, et vu que Benzema est censé être titulaire, c’est Olivier Giroud qui pourrait prendre la place de l’ancien lyonnais. C’est son remplaçant naturel à la pointe de l’attaque. Pour ce qui est du remplaçant dans le groupe des 26, on peut imaginer que le sélectionneur fasse appel à un véritable neuf. Martin Terrier de Rennes et Wissam Ben Yedder de Monaco sont mieux placés pour venir à la rescousse des Bleus.