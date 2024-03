Equipe de France, Dugarry en rajoute une couche sur Deschamps

Le courant est très loin de passer entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry.

Anciens coéquipiers en Equipe de France, Didier Deschamps et Christophe Dugarry ne parlent plus d’une même voix depuis plusieurs mois. L’ancien avant-centre des Bleus ne cesse de s’en prendre au sélectionneur des Bleus.

Dugarry commentera l’Euro 2024

Alors qu’il s’est exilé au Maroc depuis trois ans, Christophe Dugarry a fait son retour dans les médias depuis l'année dernière après deux saisons et demie de pause. En effet l’ancien consultant de RMC et Canal+, qui intervient périodiquement dans Rothen s’enflamme (deux fois par semaine depuis la dernière rentrée), retrouvera également le commentaire de match, l'été prochain, pour l'un des diffuseurs de l'Euro.

Dans une interview accordée à L’Equipe, l’ancien animateur de l’émission "Team Duga" (2016-2020) sur RMC, a fait savoir qu’il a signé pour un mois avec M6 pour le compte du prochain Championnat d’Europe. Ledit groupe s’est offert les droits TV des deux prochaines Coupes du monde. « Je commenterai l'Euro 2024 sur M6 », a déclaré Dugarry.

"Il n’y a plus de lien entre nous"

Alors qu’ils étaient tous les deux joueurs de l’Equipe de France, Christophe Dugarry et Didier Deschamps ne comprennent pas depuis plusieurs mois. S’il avait déjà réclamé le départ du Bayonnais de la tête des Bleus ces derniers mois, déplorant le management et le refus de Deschamps de quitter son poste de sélectionneur des Bleus qu’il occupe depuis l’été 2012 (12 ans), l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux et de l’OM s’en est pris une fois encore à Deschamps.

« Si je croiserais Deschamps à l’Euro cet été ? Certainement ! J’espère qu’il ne sera pas en tribunes comme moi, ce ne serait pas bon signe. Je ne me trouve pas dur avec lui, je fais mon job, je me pose seulement toujours des questions », a-t-il d’abord lancé dans son interview avec L’Equipe.

« Comme ces 70, 80 minutes de vide de la finale du dernier Mondial sur lesquelles il ne s’est jamais exprimé. J’attends toujours des réponses sur la préparation, notamment mentale, de ce match, sur ce qu’il a voulu proposer tactiquement, s’il y avait des joueurs malades comme on l’a dit ? Si on a enterré la hache de guerre pour les 25 ans de France 98 ? Non. Il n’y a pas eu de bonjour, pas de serrage de main, rien. Il n’y a plus de lien entre nous », a ajouté l’ancien avant-centre du Barça et de l’AC Milan.