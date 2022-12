France : Christophe Dugarry découpe Didier Deschamps et plaide pour Zinedine Zidane

Le champion du monde 1998 ne porte pas Didier Deschamps dans son coeur et l'a fait savoir en le découpant dans les règles de l'art.

Didier Deschamps n'a jamais fait l'unanimité et ne le fera probablement jamais. Le sélectionneur des Bleus dont les résultats plaident souvent en sa faveur a ses soutiens, mais aussi ses détracteurs qui se plaignent souvent du manque de beau jeu pratiqué par les équipes de Deschamps. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Christophe Dugarry a accusé Didier Deschamps de prendre l'équipe de France en otage, glissant au passage sa volonté de voir Zinedine Zidane récupérer le banc des Bleus.

"J'ai envie de voir autre chose"

"Qu'il reste cinq ans, dix ans, quinze ans de plus, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas à moi de décider. Je ne cache pas que je préférerais que ce soit "Zizou" (Zinédine Zidane), j'ai envie de voir autre chose. Deschamps, j'entends ce qu'il dit, mais on ne peut pas dire que l'équipe de France appartient à tout le monde et la garder pendant douze ans, surtout quand tu as un successeur possible qui a gagné trois fois de suite la Ligue des champions (avec le Real Madrid, en 2016, 2017, 2018) et qui peut amener quelque chose à l'équipe de France. Dans l'absolu, d'ailleurs, ça ne me regarde pas", a expliqué Christophe Dugarry.

Le champion du monde 1998 a ouvertement chargé Didier Deschamps : "Ce qui me dérange chez Didier Deschamps ? C'est qu'on ne peut jamais parler football. Qu'on ne le fasse pas quand on gagne, comme en 2018, sur le thème "je m'en fous, j'ai gagné", d'accord, éventuellement, mais quand tu perds, tu dois des explications, tu dois un débat, au moins sur la préparation de match. Est-ce que le discours n'a pas été entendu ? Est-ce qu'ils ont pensé que la "chatte à DD" et un coup de (Kylian)Mbappé suffiraient à gagner ? Je n'ose même pas imaginer ce qu'on aurait pris en 1998 si on avait fait quatre-vingts minutes comme ça en finale de la Coupe du monde".

"Le style Deschamps, c'est uniquement le résultat qui compte"

On aurait été dévastés. À un moment, ce serait bien de parler football, et d'essayer de comprendre. Parce que les Argentins, on les a fait exploser en cinq minutes comme des pop-corn. Ils sont moins forts que nous, c'était un cadeau de jouer contre eux. Il n'y a pas eu de match totalement géré, mais on a l'habitude, maintenant, depuis douze ans (10 en réalité), ça fait partie du style Deschamps où seul le résultat compte. Mais ces quatre-vingts minutes, c'est le vrai débat des gens passionnés de foot et qui aiment l'équipe de France. Même dans la décision de prolonger ou non Deschamps : est-ce qu'on ne doit pas, avant, demander ce qu'il s'est passé ?", a ajouté l'ancien international français.

Christophe Dugarry a été fortement gêné par la prestation des Bleus en finale : "Les gens qui aiment le foot, et avec qui je parle, ont le droit d'avoir une explication. Imaginons que l'Argentine fait les mêmes quatre-vingts minutes que nous et n'est pas championne du monde : mais dans les cinq minutes qui suivent, l'entraîneur est viré ! On a sauvé la face, mais on ne fait pas une finale de Coupe du monde pour sauver la face, c'est l'événement de ta vie !"

"On ne se rend pas compte que le monde a changé, que depuis vingt-cinq ans, avec ces quatre finales (1998, 2006, 2018, 2022), on est une grande nation de foot, et qu'on doit élever le débat. On n'est plus la France d'il y a trente ans, qui faisait partie des nazes, c'est fini ! Elle est où l'exigence ? Si on ne peut plus avoir ce débat, c'est qu'on est la Corée du Nord. On a deux étoiles, et on aurait dû en avoir une troisième. Pour fermer cette page de Coupe du monde, j'ai besoin de comprendre d'où sortent ces quatre-vingts minutes. Il y a forcément quelque chose qui a été raté. Et je voudrais savoir pourquoi", a conclu Christophe Dugarry. Didier Deschamps appréciera.