Droits TV, le groupe M6 enfonce (encore) TF1

Après avoir acquis les droits TV de la Coupe du monde 2026 aux dépens de TF1, le groupe M6 vient d’annoncer une autre bonne nouvelle.

Comme rapporté par nos soins en début de semaine, le groupe TF1 ne diffuera pas les rencontres de la Coupe du monde 2026, qui se disputera conjointement aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Si le M6 s’est adjugé lesdits droits TV de la prochaine édition du Mondial, ledit groupe annonce une autre nouvelle, qui ne plaira pas son challenger.

TF1 perd les droits TV de la Coupe du monde 2026

Plus de matchs de la phase finale de la Coupe du monde sur les chaînes du TF1. En début de semaine, Le Figaro a indiqué que la filiale de Bouygues n’a pas souhaité surenchérir pour les droits de la grande messe du football. Selon le média, François Pellissier, le directeur général adjoint business et sports du groupe TF1 et Julien Millereux, son directeur des sports, ont réuni leurs équipes pour les informer de la mauvaise nouvelle.

En effet, TF1 n’a pas récupéré les droits TV de la 23e Coupe du monde de football, organisée conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique de juin à juillet 2026. Pour sa part, RMC Sport indiquait que c’est le groupe M6 qui va récupérer les matchs en clair de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet.

M6 confirme l’acquisition des droits

Invité ce jeudi de la radio RTL, appartenant au même groupe M6, Nicolas de Tavernost a officialisé la nouvelle selon laquelle le groupe M6 a acquis les droits TV pour la Coupe du monde 2026. Selon le président du Directoire, le même groupe s’est aussi adjugé les droits TV du Mondial 2030.

« Oui, nous avons obtenu les droits de la Coupe du monde 2026 », a d’abord confirmé le président du Directoire du groupe M6, avant de poursuivre en annonçant la bonne nouvelle surprise. « Et puis comme nous ne voulions pas nous arrêter là, on a obtenu également les droits de la Coupe du monde 2030 », a-t-il ajouté.

M6 dément avoir surpayé le Mondial

TF1, diffuseur historique et BeIN Sports, diffuseur principal depuis l’édition 2014, ne pourront pas diffuser les deux prochaines éditions de la Coupe du monde. Alors que des rumeurs ont évoqué que le groupe M6 a fait une offre plus conséquente (175 millions d’euros) pour prendre le dessus sur TF1, le président du Directoire de la chaîne a démenti les rumeurs.

« Notre concurrent n’a pas souhaité poursuivre ce partage et c’est la raison pour laquelle nous y sommes allés. Nous avons pris nos responsabilités et nous y sommes allés pour avoir, pour la première fois, l’intégralité et l’exclusivité des matchs en clair et en accès gratuit pour nos téléspectateurs », a déclaré Nicolas de Tavernost, avant de souligner que « cette rumeur est totalement fausse! ».