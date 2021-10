Equipe de France - Deschamps : "Il y a un titre à aller gagner"

A trois jours du choc contre la Belgique lors du Final 4 de la Ligue des Nations, Deschamps a rappelé l’objectif de ce rassemblement.

Une séquence internationale à deux matches dont le premier jeudi, est-ce que ça change quelque chose dans la préparation ?

C’est énorme, on gagne un jour. On a un jour de plus pour préparer le premier match, c’est quelque chose d’appréciable dans la récupération. Trois jours, c’est un peu juste si les joueurs ont un petit souci et n’ont pas longtemps pour récupérer. On le perdra après parce que l’Italie et l’Espagne jouent le mercredi. C’est une petite semaine car dimanche, ça s’arrête.

Quel est l’état des 23 joueurs sélectionnés ? Sont-ils tous aptes ?

Ils ne sont pas encore arrivés mais ils sont censés être tous là, aujourd’hui. Mais d’après les informations que j’ai eues, il n’y a aucun soucis là-dessus, tout le monde doit être apte pour ce rassemblement.

Il y a neuf joueurs avec trois sélections, n’est-ce pas un handicap contre la Belgique ?

S’ils sont là, c’est que j’ai confiance en eux. Ils ont tous eu trois sélections un jour pour ensuite en avoir une cinquantaine. Si c’est aligné les 9 joueurs d’entrée face à la Belgique, non, ça ne sera pas le cas. Ils ont de la qualité et apportent de la fraîcheur. J’ai toujours été pour le fait d’oxygéner le groupe.

Quel est le rôle de Pogba dans ce groupe ?

Le joueur qu’il est et ce qu’il est capable de faire. Il est devenu un leader expressif et il se situe entre les deux générations de par son âge. Il fait le relais entre et a cette capacité à toujours avoir une notion collective même par rapport à sa propre situation.

Théo et Lucas Hernandez sont sélectionnés, cette connexion peut-elle les pousser ?

Je n’ai pas vécu cette situation que ce soit en club et en sélection. Il n’y a pas à pousser, ce sont deux frères mais j’ai affaire à deux joueurs. Lucas a la capacité de jouer dans l’axe et sur le côté donc ils peuvent avoir la capacité de jouer ensemble. Même si Lucas a été très bon comme latéral avec nous, il a une formation de central et joue plus à ce poste au Bayern.

Deschamps : "Trouver la bonne tactique pour mettre en difficulté l'adversaire"

Cette demie peut-elle être un nouveau tournant dans la rivalité France - Belgique ?

Ça va être un combat au niveau physique, tactique et technique. Il y a suffisamment de respect entre Roberto et moi mais aussi entre les joueurs qui se connaissent. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été interprétées avec des réactions à chaud. Il y a toujours eu une rivalité de part le fait d’être frontalier comme avec l’Italie et l’Espagne mais ce n’est pas le match de jeudi qui va changer ce qui s’est passé en 2018. Ils voulaient aller en finale aussi mais c’est nous qui avons gagné notre ticket et jeudi, il y aura une nouvelle place en finale.

Vous avez rappelé les nouveaux du dernier rassemblement, pourquoi ?

Je les ai repris car je suis satisfait de ce qu’ils ont fait lors du dernier rassemblement. Ils n’ont pas un vécu important en sélection mais de l’expérience en club. La carte d’identité n’a jamais été un critère si je dois faire jouer un joueur ou non à la place d’un autre qui a 40 sélections.

Comment jugez-vous le retour de Griezmann à l’Atlético ?

Après son entrée en Champions League, c’était très positif même s’il n’était pas titulaire mais il avait marqué. Ce week-end, il n’a pas débuté. Il revient dans un club qui a changé, ça ne se fait pas en claquant des doigts. De par ses qualités et son état d'esprit, je ne me fais pas de souci pour lui. Je sais qu'il sera heureux de nous rejoindre en équipe de France.

Entre les deux rassemblement, Benzema va avoir droit à son procès. Est-ce que ça change quelque chose ?

"[Un impact sur sa place chez les Bleus?] Si je réponds en disant oui, cela veut dire que c'était le cas avant. Je fais des choix sportifs. Il y aura une décision judiciaire, je ne vais pas l’anticiper et à partir de ce moment-là, quand elle sera tombée, vous pourrez me reposer la question.

Deschamps : "La Belgique a aussi évolué"

Quel est l’objectif de ce Final 4 ?

C’est une belle parenthèse avec un titre à la clé. On a tout fait pour se qualifier, en allant gagner au Portugal. Maintenant qu’on y est, il y a un titre à aller chercher. Vous le mettrez où vous le voulez dans la liste mais il ne faut pas minimiser cette compétition. C’est venu substituer les matches amicaux et on a bien conscience de pourquoi on est là et quel est l’objectif.

Pensez-vous que la Belgique a changé depuis 2018 ?

Elle a évolué. Ils ont 6-7 joueurs à plus de 100 sélections, ça montre qu’ils sont là depuis longtemps. Elle est 1ere au classement FIFA, ce n’est pas pour rien. Ils ont un noyau dur très expérimenté avec une incroyable ligne offensive. C’est une très belle génération qui n’a pas connu le succès que ce soit la Coupe du Monde et l’Euro.

Avez-vous en tête l’équipe qui sera alignée jeudi et allez-vous garder le schéma de la Finlande ?​

Je sais l’équipe que j’aimerais aligner, est-ce que ce sera possible ? Il y a encore trois jours pour le savoir. Ça a bien fonctionné contre la Finlande donc c’est une option qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais il faut voir ce que l’adversaire propose aussi. Ça a bien marché mais la fois d’avant beaucoup moins donc je dois trouver la solution pour mettre le plus en difficulté notre adversaire.