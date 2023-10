Equipe de France : Coman prend la défense de Dembélé

Nouvel ailier du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est fortement critiqué. Mais il peut compter sur le soutien de Kingsley Coman.

Depuis sa signature au Paris Saint-Germain cet été, l’ancien ailier droit du Stade Rennais ne réussit pas bien dans la capitale française. Pour ce début de saison, le joueur recruté en provenance du FC Barcelone peine à trouver le chemin des filets. Une contreperformance, qui agace les supporters à lui en vouloir.

Dembélé dans le dur, Coman vient au secours

Amoureux du projet du Paris Saint-Germain, et notamment ayant à l’idée de revenir en Ligue 1 sept ans après son départ, Ousmane Dembélé a donné son accord au PSG cet été. En effet, malgré les problèmes administratifs rencontrés, le natif de Vernon a officiellement signé en faveur du club francilien. Mais ce n’est pas le début souhaité pour l’attaquant, qui a récemment trouvé son appartement à Paris.

En neuf rencontres toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs parisiennes, Ousmane Dembélé, dans son rôle d’attaquant, n’a pu réussir jusque-là à trouver la faille des gardiens adverses. Deux passes décisives et aucun but inscrit de la part de l’attaquant actuellement en regroupement avec l’Equipe de France pour la trêve d’octobre. Critiqué, Kingsley Coman vole au secours du Parisien. L'ailier du Bayern avait aussi été confronté à ces genres de critiques.

"Hier (mardi, Ndlr) on a eu une toute petite discussion à l'entraînement, après un fait marrant (…) En première mi-temps, il avait inscrit un but et donné trois passes décisives. Des joueurs se plaignaient de son rendement. On se disait que quand il marque ils ne sont pas contents, et quand il ne marque pas, il est bon dans le jeu, ils ne sont pas contents. Le plus important c'est que nous sommes des joueurs qui créons beaucoup d'occasions et faisons beaucoup de courses qui aident beaucoup l’équipe. Ça peut déclencher une action de rien, c'est ce qui nous définit. C’est la base qui doit rester", a expliqué Coman en conférence de presse, ce mercredi.

A en croire le joueur du Bayern Munich, l’important n’est pas le but sur un terrain. Il veut surtout voir l’international français (39 sélections, 4 buts) plus créateur comme il l’a toujours été sur l’aile. "Chercher à marquer, ça ne doit pas se faire au détriment de ça, ça doit s’ajouter. Je dirais toujours à Ous’ que le plus important pour nous c’est que, lorsqu’on lui passe la balle, on sait qu’il va créer quelque chose, qu’il va fixer par une passe, un centre, un décalage", a ajouté l’ailier français.

Rappelons que la France affronte les Pays-Bas, vendredi, dans le cadre de la septième journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Le match a lieu à Amsterdam Arena à 20h45. Les Bleus étant leaders du groupe B avec 15 points devant leurs prochains adversaires (2es, 9 points avec un match en moins).