PSG : Bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé

Très bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé avant le match du PSG, ce mercredi soir contre Newcastle en Ligue des champions.

Ce soir du mercredi 4 octobre 2023 (21h), le Paris Saint-Germain est en déplacement pour défier Newcastle United dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des champions de l’UEFA. Mais à quelques heures du coup d’envoi, Ousmane Dembélé reçoit une très bonne nouvelle.

Dembélé peut compter sur son coach

Après quelques problèmes administratifs enregistrés lors du mercato estival, le FC Barcelone a fini par lâcher son attaquant français. En effet, Ousmane Dembélé a officiellement rejoint le Paris Saint-Germain. Mais tout ne se passe pas bien pour l’attaquant des Bleus concernant ses statistiques. Après sept matchs toutes compétitions confondues, le Parisien n’a pas encore pu débloquer son compteur buts. Sauf une passe décisive en Ligue 1.

Mais l’ancien du Stade Rennais et du Borussia Dortmund peut compter sur le soutien de son coach, Luis Enrique. Le technicien espagnol estime que l’attaquant français apporte énormément au groupe sur les deux côtés. « Je pense sincèrement qu’elle est bonne. Il peut jouer des deux côtés et dans l’axe. Il est capable de faire des différences et de créer du danger. Il est très rapide et s’adapte bien », a déclaré l’ancien sélectionneur de la Roja en conférence de presse avant le match de Ligue des champions contre Newcastle.

Bonne nouvelle pour Dembélé

Natif de Vernon (Evreux), à une centaine de kilomètres de Paris, Ousmane Dembelé n’a pas caché son amour pour le club de la capitale française. Lors de sa signature au Paris Saint-Germain, l’ancien du FC Barcelone a clamé tout son amour pour la formation francilienne. « J’ai toujours parlé du Paris-Saint-Germain. Et là, je me dis que c’est le moment de venir ici, à Paris, en France chez moi », avait-il déclaré.

Mais depuis sa signature chez le club champion de France, Ousmane Dembélé vit à l’hôtel. A en croire les informations de L’Equipe, l’ailier ambidextre de 26 ans peut désormais pousser un ouf de soulagement. Le quotidien sportif français fait savoir que Dembélé vient de trouver un appartement, et devrait quitter l’hôtel pour être plus à l’aise chez lui afin de bien travailler pour son adaptation au PSG