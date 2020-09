Équipe de France : avec Ben Yedder et Martial contre la Croatie ?

Wissam Ben Yedder et Anthony Martial étaient associés, devant Antoine Griezmann, lors de l’opposition de fin de séance ce lundi au Stade de France.

Didier Deschamps pourrait être tenté d’effectuer de nombreux changements dans son onze de départ mardi (20h45) contre la . Lors du dernier entraînement au Stade de , le sélectionneur avait changé sept joueurs dans l’équipe supposée des titulaires, par rapport à la formation qui a démarré en .

Dans un schéma en 3-5-2, toujours, seuls Dayot Upamecano, N’Golo Kanté et Antoine Griezmann conservaient leur place parmi les joueurs de champ.

Clément Lenglet était dans l’axe en défense, Upamecano à droite et Lucas Hernandez à gauche. Au milieu, Steven Nzonzi remplaçait Adrien Rabiot aux côtés de N’Golo Kanté. Les couloirs étaient animés par Moussa Sissoko et Ferland Mendy. Enfin, devant, Wissam Ben Yedder et Anthony Martial étaient associés, avec Antoine Griezmann en soutien, laissant penser à un changement de doublette offensive.

La compo probable :

Lloris - Upamecano, Lenglet, Hernandez - Sissoko, Kanté, Nzonzi, Mendy - Griezmann - Ben Yedder, Martial.