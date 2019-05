ENTRETIEN - Grejohn Kyei (Lens) : "Tout le monde est motivé, à 100 voire 200%"

L'attaquant lensois, prêté par Reims, s'apprête à disputer le premier match des barrages d'accession à la Ligue 1 ce mardi au Stade Charléty (20h45).

En atomisant Orléans (5-2) vendredi, le a gagné le droit de disputer les barrages d'accession à la . Première étape ce mardi (20h45), au Stade Charléty, face au , quatrième à l'issue de la saison. Un rendez-vous abordé pour Goal par l'attaquant lensois, Grejohn Kyei (23 ans).

À combien estimez-vous vos chances de l'emporter à Charléty ?

Grejohn Kyei : On y croit à 100%. Ce sera un match assez fermé je pense entre deux des meilleures défenses du championnat. Il faudra profiter de la moindre erreur pour tenter de marquer et aller gagner là-bas.

Vous n'avez jamais réussi à battre le Paris FC cette saison en trois sorties, que faudra-t-il faire pour les faire tomber ?

Il faudra conserver le ballon et ne pas se précipiter face à un bloc solide qui sais très bien contrer ses adversaires. On devra rester calme, patient. À un moment donné, ils vont sortir, les décalages vont se créer, et c'est là qu'il faudra aller chercher les occasions pour les enfoncer.

Vous n'avez pas réussi à marquer contre Paris cette saison, craigniez-vous leur solidité défensive ?

On sait que défensivement ils sont très costauds. Ils vont beaucoup nous embêter sur ce point, mais on a bien travaillé ces derniers jours pour faire un résultat.

Comment sentez-vous votre équipe avant ce rendez-vous ?

On préfère jouer ce genre de match où il y a du suspense et un objectif à la fin. Tout le monde est motivé, à 100 voire 200%. Je n'ai aucun doute sur la motivation du groupe.

Ce sera un quart de finale de Coupe en quelque sorte. Cela change-t-il quelque chose dans l'approche ?

Oui, l'approche est différente par rapport à un match de Championnat. Là, on est sur un match à élimination directe. Il faut le voir comme un match de Coupe, mais il faudra le gérer comme un match de Championnat, sans se précipiter vers le but adverse. Un match, c'est au moins 95 minutes avec le temps additionnel. On est sûr de nos qualités, si on le gère correctement, on doit être en capacité de faire la différence.

Pensez-vous que vous avez raté le coche à un moment donné pour accrocher le podium et finir derrière Metz et Brest ?

On a eu une période un peu compliquée. Il fallait gagner pour revenir sur les premières places, mais on a pas su gérer ces matches correctement. Malgré tout, on est resté dans les clous, dans la limite des barrages. Maintenant, on y est. Il n'y a plus de questions à se poser. Il faut jouer à fond et ne rien regretter à la fin.

Vous n'avez été titulaire que 9 fois pour 4 buts, espériez-vous jouer davantage ?

C'est sûr que pour moi la saison est mitigée. Je suis venu pour avoir du temps de jeu, et malheureusement je n'ai pas eu ce que je voulais. Je n'ai peut-être pas tout fait correctement quand j'étais sur le terrain. Je suis déçu, comme n'importe quel joueur qui voudrait jouer l'intégralité des matches, mais c'est le foot. Il ne faut pas lâcher, il faut s'accrocher, il faut se bagarrer, et peut-être que je serai plus décisif sur les derniers matches.

Comment imaginez-vous la suite ?

Pour l'instant, je ne sais pas. Je n'y réfléchis pas trop, je finis mes matches avec le RC Lens et, normalement, je devrais retourner à Reims où il me reste un an de contrat.

Cela signifie-t-il que Lens ne lèvera pas l'option d'achat ?

Le coach (Philippe Montanier) ne me l'a pas dit en ces termes, mais je sais que ce n'est pas vraiment leur souhait pour la saison prochaine.

Des discussions pour prolonger à Reims ont-elles démarré, sachant que votre contrat se termine dans un an ?

Je ne peux pas en dire plus. Je me concentre sur le terrain et je laisse mon entourage gérer le reste.

Propos recueillis par Benjamin Quarez