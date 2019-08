ENTRETIEN - Edmilson : "Neymar a un petit peu perdu le fil depuis le Barça"

En marge du Trophée des Champions, qui va opposer le PSG au Stade Rennais ce samedi (13h30), l'ancien défenseur de l'OL Edmilson s'est confié à Goal.

L'ancien Lyonnais Edmilson, ambassadeur de la Ligue de Football Professionnel (LFP), se confie pour Goal avant le qui va opposer ce samedi (13h30) le , champion de , au , vainqueur de la . Passé par le , le Brésilien évoque également la situation de son compatriote Neymar, présent en mais qui sera suspendu, et dont l'avenir au PSG reste incertain.

Vous avez remporté le Trophée des Champions à deux reprises avec l'OL en 2002 et 2003, qu'est-ce que ça représente pour vous ?

Edmilson : C'est un trophée important. Je l'ai gagné avec et même s'il ne se joue que sur un match, il compte. C'est un petit peu comme pour la Supercoupe d'Europe, qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions au vainqueur de l'Europa League. Le mois de vacances passe très vite. Les joueurs peuvent être fatigués par les longs déplacements. Là, certains ont disputé la Copa America ou la CAN. Il va falloir faire attention à tout ça, mais quoi qu'il arrive, à partir du moment où on rentre sur le terrain pour ce genre de match, c'est pour gagner un titre. C'est avec cet état d'esprit que j'ai joué le Trophée des Champions.

Un supporter rennais vous a demandé pour qui vous seriez et vous avez répondu Rennes pendant l'entraînement. Étiez-vous sincère ou était-ce pour lui faire plaisir ?

Non, c'est vrai. Normalement, je dois être neutre, mais je suis davantage pour le Stade Rennais. Ils ont réalisé un grosse finale de Coupe de France pour remonter 2-0 et battre Paris aux tirs au but. Ils ont montré ce jour-là que même avec une équipe supposée moins forte il était possible de gagner contre les gros. Pour ce match, il leur manquera plusieurs cadres (Sarr, Bensebaini, Niang, Traoré...), mais pour mettre un peu d'ambiance et avoir un beau spectacle il faudra qu'ils soient au rendez-vous.

Vous faites des infidélités à vos compatriotes brésiliens, qui sont dans l'autre camp, à l'image de Thiago Silva, Marquinhos ou Neymar par exemple.

(Rires) C'est sûr. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a un budget largement supérieur aux autres. Ce sont les fruits de leur travail, je ne critique pas, mais j'espère un beau spectacle et c'est pour ça que je veux supporter le plus petit, pour qu'on ait un match équilibré avec du suspense. Sinon, tu viens ici et tu dis "Paris va gagner 4, 5 ou 6-0". Je ne veux pas penser comme ça. Même pour le public chinois, c'est important de voir deux belles équipes, et pas que le PSG.

Neymar sera suspendu pour ce match. Que pensez-vous de sa situation au PSG ?

C'est un moment difficile. Il a fait deux saisons moyennes avec ses blessures. Il n'a pas réalisé une grande non plus. Dans le même temps, alors qu'on pensait que le PSG allait passer en , ils ont été éliminés. Il y a eu la victoire en championnat, mais ce ne sont pas les meilleures années de Neymar. Il reste un grand joueur et il faut voir où il se sent le mieux pour continuer à s'épanouir car aujourd'hui Ney a un petit peu perdu le fil depuis le Barça. Il avait bien commencé, il était bien. Il était bien entouré avec son papa. Mais après, je ne sais pas ce qu'il s'est passé...

Comprenez-vous que les supporters parisiens puissent lui en vouloir par rapport à son attitude générale ?

Le supporter est content quand son leader vient, fait des bons matches, met des buts et joue pour l'équipe. Ney n'est pas toujours là, c'est une vérité. Parfois, il est blessé, il reste au et le supporter voit tout ça. Il met son argent. Il est exigeant, c'est le foot.

Marco Verratti confiait récemment à RMC Sport qu'un club a tout intérêt à ne pas aller contre la volonté du joueur s'il souhaite partir. Qu'en pensez-vous ?

Mais lui aussi a été bloqué. Il a été en bagarre avec le club quand il voulait signer à Barcelone (à l'été 2017, ndlr). Pour un joueur, c'est surtout difficile de parler des autres. Chacun a sa propre situation et dans le cas de Marco, il dit ça alors que lui aussi avait tout fait pour aller au Barça.

Justement, imaginez-vous que Neymar puisse retourner au Barça, votre ancien club ?

Je pense que Neymar a sa place partout. C'est un très grand joueur, mais il faut qu'il soit bien dans sa tête pour jouer son football. Maintenant, le Barça va aussi devoir se séparer de plusieurs joueurs s'ils veulent le faire venir. Ils ont fait venir Griezmann, Dembélé est toujours là, Coutinho est toujours là. Il y a Rakitic encore, Arthur, Busquets... Il y a beaucoup de monde en attaque comme au milieu. Mais le Barça commence aussi à penser à la retraite de Messi. Il a encore quelques années devant lui, mais dans trois, quatre ou cinq ans, je pense que Neymar pourrait très bien prendre la place de Messi.

Propos recueillis par Benjamin Quarez, notre envoyé spécial à Shenzhen.