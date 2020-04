Entre Ronaldo et Messi, Rooney a sa préférence

Le buteur de la Juventus est peut-être un ami, mais l'ancien capitaine de l'Angleterre pense que le sorcier de Barcelone est au-dessus des autres...

Wayne Rooney pense que Lionel Messi est au-dessus de "l'incroyable" Cristiano Ronaldo, parce que la superstar de Barcelone "vous torturera avant de vous tuer".

Rooney et Ronaldo ont tourmenté les défenses pendant qu'ils étaient coéquipiers dans une équipe exceptionnelle de avant que l'attaquant portugais ne rejoigne le en 2009.

Ils ont passé un total de cinq saisons ensemble à Old Trafford, une entente qui a notamment rapporté trois titres de ainsi que la en 2007-08 aux Red Devils, un exploit qui a offert le premier Ballon d'Or de la riche carrière de Ronaldo.

Ronaldo et Messi ont remporté le prix onze fois entre eux, Luka Modric étant le seul autre joueur à décrocher le prix depuis 2007.

Mais Rooney considère que Messi, vainqueur du Ballon d'Or à six reprises, est un cran au-dessus de son ami et ex-coéquipier.

Le buteur de Derby a écrit dans sa chronique du Sunday Times : "Ronaldo n'était pas aussi concentré sur les buts lorsque nous avons commencé à jouer ensemble, mais on pouvait voir que tout ce qu'il voulait, c'était être le meilleur joueur du monde".

"Il a pratiqué et pratiqué et a commencé à produire. Cristiano est devenu un marqueur incroyable et Messi et lui sont sans doute les deux meilleurs joueurs de l'histoire. Mais malgré mon amitié avec Cristiano, j'irais pour Messi", a écrit l'ancien joueur des Three Lions.

Rooney a ensuite expliqué qu'il pensait que le talent naturel de Messi lui donnait un avantage sur Cristiano, qu'il a néanmoins désigné comme un tueur devant le but.

"J'ai parlé de sang-froid et je ne me souviens pas avoir vu Messi marquer quand il a frappé le ballon aussi fort qu'il le pouvait. Il les fait simplement rouler, c'est si facile. Ronaldo est impitoyable dans la surface, un tueur. Mais Messi vous torturera avant de vous tuer. Avec Messi, vous avez juste l'impression qu'il s'amuse plus. Ces deux-là ont complètement changé le jeu en termes de nombre de buts marqués et je ne pense pas qu'ils seront jamais égalés", a enfin justifié Rooney.