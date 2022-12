Enorme clash dans L'Equipe du Soir ! Le ton monte entre ces 2 chroniqueurs

L'émission phare de La Chaîne L'Equipe laisse place à des débats animés. Le ton est monté entre deux chroniqueurs, cette semaine.

Avec un dispositif spécial pour être au plus près de l'équipe de France, La Chaîne L’Équipe assure une large couverture de la Coupe du monde. En deuxième partie de soirée après les matchs, le programme "L’Équipe du Soir" propose des débats animés avec des chroniqueurs mêlant journalistes du groupe et personnalités du monde du football. Cette semaine a été marquée par une joute verbale entre Raymond Domenech et Sébastien Tarrago.

"Respecte le travail des autres"

La scène a eu lieu mardi, à la veille du troisième et dernier match de l'équipe de France dans cette phase de poules de Coupe du monde. Le débat concernait l'hypothétique présence de Kylian Mbappé après que la star des Bleus ait ressenti une douleur à un pied. Une gêne sans gravité qui a tendance à ressurgir de façon épisodique depuis deux ans suite à un tacle de Loïc Perrin en 2020, comme l'a précisé Sébastien Tarrago.

Reste que Raymond Domenech n'a visiblement pas perçu ces indications comme une information, et a préféré interpréter les images en laissant entendre que la star des Bleus avait stoppé sa séance à cause d'un problème de crampon. Le ton est alors monté.

"Je préfère quand Raymond parle football que quand il dit n'importe quoi", a lancé Sébastien Tarrago, dans une colère noire après la "démonstration" peu convaincante de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

Ironique, Domenech a ensuite commenté la situation avec le sourire en ajoutant que Mbappé avait alors "mal aux 2 chevilles". "Tu peux continuer à manier l'ironie..., lui a rétorqué l'envoyé spécial de La Chaîne L’Équipe. Je n'ai jamais dit qu'il avait mal aux 2 chevilles. Pour avoir une information c'est 70 coups de fil par jour alors respecte le travail des autres !".

L'émission s'est conclue sur une dernière intervention musclée de Sébastien Tarrago, excédé d'avoir à se justifier tardivement - il était 2h30 du matin au Qatar, avec le décalage horaire.