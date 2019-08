Energie Cottbus - Bayern Munich 1-3, le Bayern fait le boulot en Coupe

Le Bayern de Munich a réussi ce lundi son entrée en lice en Coupe d’Allemagne. Les champions d’Allemagne ont dominé Cottbus à l’extérieur.

Comme la plupart des équipes de l’élite, le a rempli sa mission lors des 16es de finale de la Coupe d’ . Sur la pelouse de l’Energie Cottbus, une équipe de D3, les champions d’Allemagne l’ont emporté tranquillement et sans forcer 3-1.

Pour ce match, et malgré la faiblesse de l’opposition, le coach munichois, Niko Kovac, a décidé d’aligner une équipe compétitive. Les habituels titulaires étaient tous présents, dont les deux Français Corentin Tolisso et Kinglsey Coman.

Lewandowski et Goretzka déjà en verve

Bien que largement supérieurs à leurs opposants, les Bavarois ont dû attendre avant de pouvoir débloquer leur compteur. Ce n’est qu’à la 32e minute qu’ils ont réussi à surprendre la défense adverse par l’intermédiaire de leur buteur Robert Lewandowski. Plutôt décevant lors de la Supercoupe d’Allemagne contre Dortmund, le Polonais signait à l’occasion son premier but de la saison.

Le score n’a ensuite plus évolué jusqu’à la 64e et une deuxième réalisation signée Coman. Le Français a fait la différence en reprenant un service de Leon Goretzka. Inspiré, ce dernier a ensuite offert un caviar à Lewandowski pour que celui-ci claque un doublé et marque le troisième but de son équipe (85e).

En fin de partie, et ayant la qualification en poche, les Munichois se sont quelque peu relâchés et cela a abouti à la réduction de la marque des locaux grâce à Taz (93e). Une fin de partie en roue libre et que n’a pas dû trop gouter Kovac. Pour le Croate, il s’agit d’un domaine sur lequel travailler en vue de la reprise du championnat, prévue vendredi prochain contre le .