En manque de repères, le PSG s'incline aux TAB face à l'Inter Milan

Rejoint au score dans les derniers instants du match (1-1), le PSG s'est incliné aux TAB face à l'Inter, sans s'être vraiment rassuré dans le jeu.

Toujours invaincu depuis le début de sa préparation estivale, le de Thomas Tuchel affrontait l' ce samedi. Un adversaire de taille qui laissait présager une rencontre délicate à disputer et un test grandeur nature pour les Franciliens.



Au coup d'envoi de la rencontre, le Champion de profitait de l'occasion pour aligner trois de ses recrues, puisqu'Abdou Diallo effectuait sa grande première, et qu'Ander Herrera et Pablo Sarabia étaient eux aussi titulaires face aux Transalpins d'Antonio Conte.

Si la rencontre s'est déroulée sur un rythme plutôt soutenu, le PSG a toutefois rencontré quelques difficultés à produire son jeu habituel, contrecarré par des joueurs de l'Inter Milan plus inspirés et déterminés. Ainsi, c'est finalement sur un coup de tête de Tilo Kehrer que les Français sont parvenus à faire la différence. Suffisant pour mener une grande partie du match, certes, mais pas forcément pour se rassurer... L'égalisation milanaise dans le temps additionnel du second acte en attestait parfaitement. La victoire de l'Inter aux tirs aux buts (1-1, 6 à 5 TAB) encore un peu plus...

Une défense new look et un manque criant d'automatismes

Il faut dire que le Paris Saint-Germain n'a pas pu s'appuyer sur une assise défense très solide ce samedi, en . Bien au contraire, même. Mais cela s'explique en grande partie par le fait que la défense alignée par Thomas Tuchel avait tout d'une défense expérimentale. Dans ce qui s'apparentait le plus souvent à un 3-4-3, Abdou Diallo et Tilo Kehrer, les deux réels centraux du jour, ont fait preuve de trop nombreuses approximations face à des attaquants italiens bien conscients de faire face à une arrière garde empruntée.

Privée de Thiago Silva, Marquinhos et Presnel Kimpembe, la défense du PSG affichait certaines limites, poussant Alphonse Areola a s'employer à maintes reprises pour préserver la cage parisienne inviolée, une tâche dans lequelle il était en plus bien aidé par la maladresse des offensives intéristes.

Une rencontre engagée et un ryhme difficile à trouver

Si la défense doit encore parfaire ses automatismes de manière parfaitement logique, force est de constater qu'il en est de même plus haut sur le terrain. En effet, dans une rencontre ouverte dans laquelle les phases de possession se voulaient plutôt courtes de part et d'autre, le milieu de terrain du PSG a peiné à imposer son rythme à l'adversaire, un exercice qu'il maîtrise habituellement si bien.

Contraint de jouer à un rythme qui ne semblait pas lui convenir, Paris a déjoué au fil des minutes et s'est exposé aux offensives adverses, tandis que l'animation offensive, beaucoup trop tributaire d'un potentiel exploit de Kylian Mbappé, n'a jamais été à la hauteur. En fin de rencontre, les nombreux changements n'aidaient pas à y voir plus clair, et c'est donc fort logiquement qu'un PSG peu inspiré se faisait rejoindre au score. La séance de tirs aux buts tournait ensuite à l'avantage de l'équipe italienne, et c'était plutôt logique sur l'ensemble de la rencontre.