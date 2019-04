Emmanuel Adebayor raconte sa tentative de suicide

Emmanuel Adebayor est passé par le Real Madrid ou encore Arsenal, mais a également connu une période très compliquée.

Emmanuel Adebayor a connu de très grandes soirée en , en ou encore en durant sa longue et riche carrière. Mais le buteuir des Eperviers togolais a également traversé des périodes difficiles dans sa carrière comme dans sa vie privée.

"Ma famille me mettait trop de pression"

L'international togolais a d'ailleurs frôlé la catastrophe dans sa jeunesse. En plein questionnement existentiel sur sa carrière et sa vie dans une période percluse de doutes, Emmanuel Adebayor a envisagé de mettre fin à son existence.

L'article continue ci-dessous

C'est l'intéressé lui-même qui a raconté cette très triste anecdote dans les colonnes du tabloid anglais Daily Mail, lui qui précise que la pression familiale avait été très compliquée à gérer pour un jeune athlète qui est aujourd'hui sous contrat en , à l' . :

"J'avais 16 ans. Je voulais aider ma famille, mais elle me mettait trop de pression", se souvient Adebayor. "Je gagnais 3 000 € par mois et ils voulaient une maison à 500 000 €. Le club n'était pas content de mon comportement à l'époque. Personne n'était content de moi. Je me suis demandé à quoi je servais", s'est douloureusement remémoré l'attaquant, également passé par ou encore .

Et les choses ont empiré pour un jeune joueur qui avait même déjà préparé son suicide en allant acheter plusieurs médicaments dans une pharmacie. "J'avais tout préparé. J'étais prêt. Mais j'ai appelé mon meilleur ami à minuit. Il m'a calmé, m'a dit que j'avais beaucoup de choses à faire et le potentiel pour changer des choses en Afrique", a ajouté le joueur de 35 ans, qui estime que la lucidité et la bienveillance de son ami a fini par faire pencher la balance : "Cela m'a fait réfléchir. Je me suis dit que Dieu devait avoir un plan pour moi", estime-t-il.