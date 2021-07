Emerson et Jorginho réalisent le rare doublé Ligue des champions/Euro

En l'espace de quelques semaines, Emerson et Jorginho viennent de réaliser le doublé Ligue des champions/Euro.

Quel destin pour Jorginho et Emerson, nés au Brésil et jouant pour la Squadra Azzurra. Le 19 mai dernier, ils remportaient avec Chelsea la finale de la Ligue des champions face à Manchester City.

Et ce dimanche 11 juillet, ils ont été victorieux lors de la finale de l'Euro, face à l'Angleterre. Et réaliser le doublé Ligue des champions/Euro la même année est très rare.

Depuis la création de la Ligue des champions en 1955 et de l'Euro en 1960, ils ne sont que quatorze joueurs à avoir réalisé cet exploit dont voici la liste en détail :

1964 : Luis Suarez (Espagne, Inter Milan)

1988 : Wim Kieft, Ronald Koeman, Berry van Aerle, Hans van Breukelen et Gerald Vanenburg (Pays-Bas, PSV Eindhoven)

2000 : Nicolas Anelka et Christian Karembeu (France, Real Madrid)

2012 : Juan Mata et Fernando Torres (Espagne, Chelsea)

2016 : Cristiano Ronaldo et Pepe (Portugal, Real Madrid)

2021 : Emerson et Jorginho (Italie, Chelsea)

A noter que six joueurs ont été battus la même année en finale de la Ligue des champions et de l'Euro. Mickael Ballack en 2008 (Allemagne et Chelsea), Antoine Griezmann en 2016 (France et Atlético de Madrid) ont été rejoints ce soir par quatre joueurs anglais de Manchester City : Phil Foden, Raheem Sterling, John Stones et Kyle Walker.