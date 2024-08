Elye Wahi à l’OM, l’incroyable rebondissement

Enorme retournement de situation dans le dossier Elye Wahi, qui devrait signer à l’Olympique de Marseille.

Attaquant du Racing Club de Lens, Elye Wahi est l’une des cibles de l’Olympique de Marseille pour renforcer la pointe de l’attaque cet été. Alors que les négociations avec le club artésien n’aboutissaient pas, du nouveau sort ces dernières heures.

L’espoir renaît pour l’OM dans le dossier Wahi

L’Olympique de Marseille a perdu trois avant-centres au cours de ce mercato estival. Vitinha a signé chez les Italiens de Genoa (Serie A), Pierre-Emerick Aubameyang a débarqué à Al Qadsiah en Arabie Saoudite et Iliman Ndiaye, qui a signé en faveur d’Everton FC en Premier League. Pour remplacer ces joueurs, l’OM a ciblé plusieurs attaquants, dont Youssoufa Moukoko (Dortmund), Eddie Nketiah (Arsenal) ou encore Elye Wahi (Lens).

Les Phocéens ont fait de l’attaquant anglais leur priorité pour l’associer au joueur du Borussia Dortmund. Mais les Gunners sont trop durs dans les négociations. Le coach d’Arsenal, Mikel Arteta, a même minimisé les chances de départ de son avant-centre. De l’autre côté, le RC Lens a rejeté l’offre du club des Bouches-du-Rhône en dépit de l’envie de l’international espoirs français de joueur pour les pensionnaires du Vélodrome.

Mais selon les dernières informations de Foot Mercato, les Artésiens seraient revenus sur leur position. Les discussions avancent désormais bien entre les deux clubs et les positions entre les différentes parties se rapprochent. Une bonne nouvelle pour l’OM et Wahi, qui veut partir. Les Phocéens et les Sang et Or ne veulent plus perdre de temps dans ce dossier qui a déjà trop duré et qui n’est plus tenable à quelques jours de la reprise du championnat, indique le média sportif. De Zerbi veut boucler la venue d’un avant-centre avant le démarrage de la Ligue 1 française. Les prochaines heures s’annoncent décisives en effet pour Wahi et Lens.