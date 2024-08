OM, la nouvelle piste surprise pour remplacer Aubameyang

Marseille continue de chercher un avant-centre prolifique après avoir perdu Pierre-Emerick Aubameyang.

Faris Moumbagna étant le seul avant-centre sur qui compte Roberto De Zerbi actuellement dans l’effectif, l’Olympique de Marseille va renforcer l’axe avant la fin du mercato dans trois semaines. Si les discussions peinent à avancer entre Marseille et Arsenal pour Eddie Nketiah, l’OM a jugé bon de se tourner vers une nouvelle piste inattendue.

D’accord avec Wahi, l’OM transmet une offre à Lens

L’Olympique de Marseille a perdu trois avant-centres cet été après le transfert définitif de Vitinha au Genoa (Serie A), le départ d’Iliman Ndiaye pour Everton FC (Premier League) et la vente de son meilleur buteur de la saison écoulée, Pierre-Emerick Aubameyang à Al Qadsiah en Arabie Saoudite. Pour combler ces vides, l’OM a ciblé plusieurs joueurs, dont Eddie Nketiah (Arsenal), Hee-chan Hwang (Wolverhampton), Giovanni Simeone Baldini (Naples) ou encore Alexis Sanchez (Inter, libre).

Getty

Mais rien n’a abouti, puisque Arsenal demande une enveloppe colossale pour l’attaquant anglais. De son côté, Alexis Sanchez a préféré faire son retour à l’Udinese. Alors, l’OM a activé une nouvelle piste inattendue en Ligue 1. Selon les informations de L’Equipe, Marseille s’intéresse à l’avant-centre du RC Lens, Elye Wahi (21 ans). Le joueur, emballé par le déménagement à Marseille, aurait dit oui aux dirigeants phocéens.

L'article continue ci-dessous

Wahi avait pourtant renié l’OM

Le joueur et l’Olympique de Marseille ont déjà convenu un accord contractuel. Reste désormais l’accord entre les deux clubs pour que le transfert ait lieu. Après avoir convaincu le joueur, le club basé dans les Bouches-du-Rhône, qui travaille secrètement sur le dossier depuis un moment cet été, a envoyé, selon le quotidien sportif français, une offre de 20 millions d’euros, hors bonus, aux Sang et Or. D’ailleurs, le joueur et Lens ont déjà acté de se séparer cet été. Wahi ne veut que l’OM.

Mais il y a quelques mois, personne n’imaginerait que l’ancien attaquant de Montpellier signerait ou encore moins donnerait son accord pour rejoindre l’OM. Interrogé sur un maillot qu’il ne portera jamais dans sa carrière de footballeur, le natif de Courcouronnes n’avait pas hésité une seconde. « Le maillot que vous ne porterez jamais ? », lui avait demandé un journaliste. « Marseille », répondit Wahi, très sérieux, avant d’ajouter que c’était « une certitude » quand il a été relancé.