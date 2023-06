Ekitike mis à la porte par le PSG !

Arrivé l'été dernier, Hugo Ekitike pourrait déjà être vendu par le Paris Saint-Germain cet été.

Arrivé l'été dernier en provenance de Reims, Hugo Ekitike aura connu une première saison compliquée au Paris Saint-Germain. Barré par une forte concurrence en attaque, le jeune buteur n'a disputé que 32 matches (14 titularisations) et inscrit quatre buts toutes compétitions confondues.

Ekitike sur le départ

Ce mardi, RMC Sport nous informe que l'aventure du numéro 44 pourrait prendre fin lors du mercato estival 2023. Le club de la capitale compte s'en séparer et a même prévenu le joueur et son entourage. Prêté pour 2 millions d'euros cette saison, il sera acheté pour 34 millions par Paris comme convenu, mais devrait dans la foulée être placé sur la liste des transferts par son club.

Et s'il préfèrerait rester chez le champion de France afin d'y montrer sa vraie valeur, le natif de Reims ne serait pas totalement fermé à un départ, mais il lui faudra des garanties comme celles d'avoir du temps de jeu et de disputer une compétition européenne. Pour le moment, la direction parisienne semble avoir d'autres plans qu'Ekitike avec l'arrivée de Marcos Asensio et sans doute celle d'un autre attaquant pendant le mercato. Ekitike pourrait alors voir d'un bon oeil un départ.