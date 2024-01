Egypte - Mozambique : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nation la plus titrée de l’Afrique, l’Egypte va chercher à faire respecter la hiérarchie lors de son duel contre la Mozambique.

Finaliste malheureux de la précédente CAN ainsi qu’en 2017, l’Egypte espère faire mieux cette année. A savoir décrocher sa 8e couronne continentale, celle derrière laquelle il court depuis 2010. Cela passe d’abord par un premier tour bien négocié.

Salah veut inspirer l’Egypte

Pour leur entrée en matière, les Pharaons se voient proposer le Mozambique comme adversaire. Ce n’est pas un foudre de guerre, mais la bande à Rui Vitoria devra être sur ses gardes face à une sélection qui a récemment mené la vie dure à l’Algérie en éliminatoires du Mondial 2026.

Parmi les curiosités de cette rencontre, il y aura le style de jeu que vont proposer les Egyptiens. Renoueront-ils avec leur football minimaliste d’il y a deux ans au Cameroun ? Celui qui a fait dire au Marocain Azeddine Ounahi que l’on s’ennuie en les regardant jouer. Nul doute que la sélection la plus titrée du continent aura à cœur de montrer qu’elle peut aussi faire le spectacle. Et gagner avec la manière.

Et puis, avec Mohamed Salah dans ses rangs, elle ne peut que se montrer ambitieuse sur le terrain. L’attaquant de Liverpool est arrivé en Cote d’Ivoire avec la confiance au plus haut vu qu’il réalise une saison exceptionnelle sur le plan personnel. Aux côtés du Nantais Mostafa Mohamed, il aura à cœur de transposer cette brillante forme en sélection. Et se donner ainsi les meilleures chances d’aller chercher son premier trophée sur la scène internationale. Ça serait un bel accomplissement pour celui qui est déjà considéré comme le meilleur joueur africain de tous les temps.

Horaire et lieu du match

Egypte - Mozambique

1e journée de la CAN, Groupe B

Dimanche 14 janvier, à 18h (heure française)

Stade Félix-Houphouet-Boigny (Abidjan) – Cote d’Ivoire

Les compos probables de Egypte - Mozambique

Egypte : El-Shenawy; Kamal, Hegazy, Abdelmonem, Fatouh; Ashour, Elneny, Attia; Salah, Mohamed, Trezeguet.

Mozambique : Ernan; Macandza, Mexer, Malembana, Langa; Guima, Shaquille; Lourenco, Domingues, Clesio; King.

Sur quelle chaine suivre le match Egypte - Mozambique

La rencontre entre l’Egypte et la Mozambique sera à suivre ce dimanche à partir de 18h sur la Chaine BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe BeIn Connect ou MyCanal.