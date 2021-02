Edouard Mendy ne craint pas la concurrence

Le gardien international sénégalais a assuré qu'il n'était pas perturbé par le fait de devoir défendre sa place de numéro 1 à Chelsea.

Edoaurd Mendy a promis de se «battre» pour rester devant Kepa Arrizabalaga et Willy Caballero à Chelsea, l'international sénégalais ne prenant rien pour acquis en ce qui concerne le poste de gardien de but des Bleus.

L'ancien rennais s'est révélé être une bonne recrue pour Chelsea après que Frank Lampard l'a fait venir en septembre dernier à Stamford Bridge. Le technicien anglais a depuis été limogé mais Thomas Tuchel l'a gardé comme titulaire depuis qu'il a hérité des rênes de la direction dans l'ouest de Londres.

Kepa, qui a coûté 80 millions d'euros, a également bénéficié du temps de jeu sous les ordres de l'Allemand, tandis que l'expérimenté argentin Caballero a dû se contenter de miettes en tant que troisième choix à ce poste.

Mendy est conscient qu'il fait face à une concurrence féroce chez les Blues, déclarant au site officiel du club: «Je me bats avec Kepa mais aussi avec Willy. L'entraîneur a dit qu'il avait besoin de trois gardiens de but solides. Nous devons être prêts et nous devons le montrer pour commencer les matches. »

"Tuchel nous pousse tous les jours"

Le joueur de 28 ans a coûté 24M€ à Chelsea et avec lui les Londoniens étaient censés en finir avec les problèmes à ce poste si particulier. En effet, auparavant Kepa s'est fait remarquer en multipliant les boulettes et c'est ce qui a fait qu'il a perdu la confiance du staff et qu'il est descendu dans l'ordre hiérarchique des gardiens.

Mendy s'est rapidement adapté au football anglais et a gardé sa cage inviolée lors de ses six premiers matchs pour les Bleus. Ce nombre de clean sheets a depuis été porté à 15, le plus récent étant une victoire notable 1-0 contre l'Atletico Madrid lors du match aller d'une rencontre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions.

Mendy espère préserver sa place alors que Chelsea continue de chasser la gloire européenne, tout en visant une place dans le Top 4 Premier League ainsi qu'un triomphe en FA Cup. Les gros tests se poursuivent, avec une visite de Manchester United dimanche devant être suivie d'un voyage à Liverpool, mais Tuchel a eu un impact positif sur une équipe qui a eu du mal à rester régulière sous Lampard. Au sujet de son nouvel entraineur, Mendy a confié : «L'entraîneur donne confiance à tous les joueurs. Nous savons ce qu'il veut alors quand nous sommes sur le terrain, nous devons montrer pourquoi il nous a choisis. Il est très expressif et il montre quand il aime quelque chose. Quand tu réussis bien sur le terrain, tous les jours à l'entraînement et dans les matchs, il te pousse. Il reste positif mais il montre aussi sa détermination, ce qui est bon pour moi et pour l'équipe".