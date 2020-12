EDF - Bouna Sarr : "L'Euro, le rêve de toute une vie qui se réaliserait"

Ancien joueur de l'OM, le latéral droit du Bayern Munich a pour ambition d'être appelé en Équipe de France, avec l'Euro 2021 en ligne de mire.

Dans la catégorie des transferts improbables de l'été, celui de Bouna Sarr vers le tient assurément une place de choix. À la surprise générale, le latéral droit de l' s'est en effet engagé en faveur du Champion d'Europe dans les derniers instants du mercato. Une opportunité qu'il ne pouvait refuser...



Après avoir rejoint les Champions d'Europe, le latéral droit aurait pu, en plus, se faire une place chez les Champions du Monde. En effet, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille avait été sondé par Didier Deschamps pour venir renforcer la défense des Bleus lors du dernier rassemblement, en novembre dernier. Malheureusement pour le Bavarois, il n'avait pas été en mesure d'honorer cette potentielle convocation, car blessé. Mais l'ancien marseillais ne désespère pas, lui qui vise l'Euro 2021

"Chaque séance d'entraînement me rend plus fort"

"L’Euro, ce serait le maximum. C'est à moi de me mettre en évidence aux yeux de notre entraîneur national Didier Deschamps pour qu'il ne puisse pas me laisser de côté. Après mon transfert au Bayern, ce serait le prochain rêve de toute une vie qui se réaliserait", a ainsi confié le latéral droit, dans un entretien accordé au magazine officiel du Bayern.



"Je pense que ce transfert m'aide, car chaque séance d'entraînement me rend plus fort et le club, dans son ensemble, est très concentré. J'ai été convoqué cet été mais je n'ai pas pu être là à cause d'une blessure. Je n'abandonnerai pas et travaillerai jour après jour pour", a ensuite ajouté Bouna Sarr, entre ambition et détermination.

Si Bouna Sarr fait partie des joueurs à suivre au poste de latéral droit, force est de constater que la concurrence est importante en Équipe de . Sauf blessure(s), Benjamin Pavard (Bayern Munich) et Léo Dubois ( ) semblent indéboulonnables. Derrière, Nordi Mukiele (Leipzig) et Ruben Aguilar ( ) sont eux aussi candidats.