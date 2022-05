EA Sports et FIFA, c'est terminé ! Place à EA Sport FC !

C'est un véritable tremblement de terre dans le monde du jeu-vidéo. EA Sports a annoncé la fin de son partenariat avec FIFA pour les jeux éponymes.

Rejoignez le Club

Plus d’infos en juillet 2023#EASPORTSFC



Plus de détails : https://t.co/mEqtjS15ifpic.twitter.com/tO9hspdnBP — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) May 10, 2022

C'est la fin d'une collaboration entamée en 1993 et qui a donné naissance à l'une des plus grandes sagas de l'histoire du jeu vidéo.

Dans son communiqué officiel, EA Sports indique qu'à partir de l'été 2023, son nouveau jeu s'appellera EA Sports FC au lieu de FIFA 24. L'opus FIFA 23 sera donc le dernier à utiliser la licence FIFA.

L'article continue ci-dessous

« Tout ce que vous aimez dans nos jeux sera dans EA SPORTS FC - les mêmes belles expériences, modes, ligues, tournois, clubs et sportifs seront là. Ultimate Team, le Mode Carriere, Clubs Pro et VOLTA Football seront tous au rendez-vous. Notre portefeuille unique de licences avec plus de 19 000 joueurs, plus de 700 équipes, plus de 100 stades et 30 ligues […] seront toujours là. Cela inclut des partenariats exclusifs avec la Premiere League, La Liga, La Bundesliga, La Serie A, la MLS – et bien d'autres à venir », explique EA Sports, afin de rassurer ses fans.

Reste maintenant à savoir qui récupèrera la licence FIFA !