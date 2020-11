Dynamo-Barça - Messi absent du groupe, De Jong aussi

Fort de trois victoires en trois matchs de Ligue des Champions cette saison, le se déplace sur la pelouse du avec sérénité ce mardi (21h). La preuve ? Lionel Messi ne sera même pas de la partie !

Comme l’a révélé Ronald Koeman en conférence de presse ce lundi, l’Argentin sera laissé au repos.

"On a décidé de ne sélectionner ni Messi ni Frenkie de Jong car la situation est assez favorable en C1, et ils ont surtout besoin de se reposer", a expliqué le technicien catalan.

Il faut dire que depuis le début de saison, Messi a rarement été ménagé, lui qui a simplement pu profiter d’un déplacement sur la pelouse du Betis pour démarrer sur le banc, avant de planter un doublé en 45 minutes.

