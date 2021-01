"Dybala se pisse dessus sous la pression"

Antonio Cassano n'est pas tendre avec Paulo Dybala et a évoqué l'Argentin avec sa franchise habituelle.

Paulo Dybala a été critiqué pour ses récentes performances à la fois par les supporters de la et par le président du club Andrea Agnelli, Antonio Cassano ajoutant du sel sur les blessures de l'Argentin.

L'attaquant de 27 ans aurait refusé les offres de la Vieille Dame de renouveler son contrat, car il souhaiterait gagner le double des 7,5 millions d'euros par saison qui lui sont proposés.

"Tous ses entraîneurs à la Juventus ne l'ont pas jugé nécessaire, alors je me demande s'il est un champion ou un juste grand joueur", a déclaré Cassano à Cristian Vieri lors d'une discussion sur Twitch.

"Pour moi, ce n'est pas un champion, il ne fait pas la différence. Il a [marqué] de bons buts, comme j'ai vu [Antonio] Di Natale et [Lorenzo] Insigne le faire. Mais si vous voulez prendre le n° 10 de la Juventus, vous devez être à un niveau supérieur."

«J'ai le sentiment que, quand ils font pression sur lui, il se pisse dessus. Et puis il demande 10 millions d'euros par saison. Oh, s'il vous plaît..."

Le départ de Dybala de la Juventus pourrait être imminent, des clubs tels que le , et ayant jeté leur dévolu sur l'international argentin.

Si Paulo Dybala ne sait pas de quoi son avenir sera fait et s'il sera jouera encore plusieurs années à la Juventus, l'international argentin est toujours aussi ambitieux. Habitué à gagner depuis son arrivée chez les Bianconeri, l'ancien attaquant de Palerme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et ne se gênera pas pour continuer de remplir son armoire à trophées. Interrogé par Junior Reporters, Paulo Dybala a fait part de ses ambitions, de ses rêves, envoyant un message clair sur son futur.

"Mon rêve? Il y en a deux. L'un de pouvoir remporter la , évidemment avec la Juve et l'autre de pouvoir gagner la avec l' ", a tout simplement déclaré Paulo Dybala. L'Argentin a échoué en finale de la Ligue des champions avec la Juventus en 2015 et espère certainement qu'avec la présence de Cristiano Ronaldo, son équipe pourra aller au bout, malgré les récents échecs et notamment celui face à la saison passée.