Durée du contrat, salaire... Les détails du contrat de Lionel Messi à l'Inter Miami

S'il a refusé une offre astronomique d'Arabie saoudite, Lionel Messi devrait percevoir un énorme salaire du côté de l'Inter Miami.

Mercredi, Lionel Messi a annoncé sa décision de rejoindre l'Inter Miami tout en admettant que le FC Barcelone aurait également aimé le recruter. L'international argentin disposait également d'une offre colossale de la part d'un saoudien qui s'élevait à environ 1,2 milliard d'euros sur trois ans et a donc finalement choisi de rejoindre le club fondé par David Beckham en janvier 2018. Après avoir confié qu'il a été difficile pour lui et sa famille de quitter Barcelone pour s'installer à Paris, Messi a donc choisi un projet sportif exotique et un cadre de vie plutôt confortable pour lui, sa femme et ses enfants.

Combien va toucher Lionel Messi à Miami ?

Et s'il a refusé les montants totalement dingues qui lui tendaient les bras en Arabie saoudite, le champion du monde 2022 ne sera pas en reste sur la côte est américaine. D'après les informations de Relevo, l'Inter Miami s'est associé à Apple et Adidas pour offrir à sa nouvelle star un salaire compris entre 50 et 60 millions d'euros par an. Un tel montant est possible grâce à la "loi Beckham" qui permet aux clubs de MLS de donner à trois joueurs le salaire de leur choix sans dépasser le "salary cap", qui impose à chaque équipe de disposer d'une masse salariale ne dépassant pas les 5,2 millions de dollars (environ 4,84 millions d'euros).

Il pourra également percevoir des revenus supplémentaires venant de la MLS et d'Apple selon les revenus qu'ils génèrent via les droits TV, la MLS étant diffusée sur Apple TV+. Il pourrait même devenir l'un des actionnaires majoritaires du club, qui pourrait se développer à bien des égards avec sa venue.

Combien de temps durera le contrat de Lionel Messi ?

À bientôt 36 ans, Lionel Messi approche de la fin de son immense carrière. Mais comme il l'a montré par intermittences au PSG et surtout lors de la Coupe du monde 2022, il est encore capable de se hisser à un très haut niveau malgré son âge. Si l'on en croit les informations de TyC Sports signera un contrat de trois ans, jusqu'en 2026, avec possibilité de s'en aller en 2025 en cas d'accord mutuel entre le joueur et le club. Il est donc fort imaginable de le voir disputer la Copa America 2024 avec l'Albiceleste, et peut-être même la Coupe du monde 2026... aux États-Unis, Mexique et Canada.