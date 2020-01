Du favoritisme pour Cristiano Ronaldo de la part de l'UEFA ?

L'UEFA se serait arrangé pour mettre Cristiano Ronaldo dans l'équipe type de 2019 aux dépends de Kanté.

Mercredi, l'UEFA révélait les vainqueurs de sa consultation visant à élire le onze idéal de l'année 2019.

Ainsi, plus de deux millions de votes ont été comptés, et on retrouve bien sûr plusieurs joueurs de (Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson, Mané), des joueurs de l' (De Ligt, De Jong) et de grandes stars habituées à ce genre de distinctions (De Bruyne, Messi, Ronaldo, Lewandowski).

Mais selon le Daily Mail, l'UEFA se serait arrangée pour que Cristiano Ronaldo fasse partie de ce onze, malgré un nombre moins important de votes en sa faveur.

L'instance continentale aurait ainsi utilisé un 4-2-4, plutôt qu'un 4-4-2 ou 4-3-3, utilisé pourtant lors des six dernières années, pour faire une place à CR7, alors que N'Golo Kanté s'était offert plus de votes.