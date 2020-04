Dries Mertens est très sollicité

Bientôt en fin de contrat à Naples, l’attaquant belge Dries Mertens ne manque pas de sollicitations.

et l'Inter de Mila auraient tous les deux fait des offres à l'attaquant de Dries Mertens, selon le journaliste de la RAI Paulo Paganini.

On prétend que les deux clubs ont offert des salaires plus élevés que ce que le Belge reçoit actuellement à Naples, et que Napoli pourrait chercher à signer deux attaquants s’il venait à partir.

Le contrat de Mertens du côté de San Paolo expire en juin. Pour le garder, la direction doit lui faire signer un nouveau bail. Et ce n’est guère la tendance pour l’instant.

Mertens évolue à Naples en 2013. Auteur de 121 buts avec les Partenopei, il est le meilleur réalisateur de l’histoire du club devant son ancien coéquipier Marek Hamsik.