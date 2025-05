Doué au sommet, Paris en lévitation : les notes du PSG après sa finale légendaire

Paris Saint-Germain vs Inter

Un 5-0 en finale, Doué stratosphérique, un PSG collectif et souverain : les Parisiens ont écrit l’histoire face à l’Inter. Voici les notes du sacre.

C’est une page de légende que le Paris Saint-Germain a écrite à Munich. En balayant l’Inter Milan (5-0) avec une facilité presque déroutante, les hommes de Luis Enrique ont signé l’une des finales les plus spectaculaires de l’histoire de la Ligue des champions. Pas une fausse note, pas une baisse de régime : les Parisiens ont survolé l’événement, comme transcendés par l’enjeu.

Dans ce récital, Désiré Doué a été l’homme de la nuit. À seulement 19 ans, le jeune crack a inscrit deux buts et délivré une passe décisive, devenant le plus jeune joueur à réussir cette performance dans une finale de C1. Mais il n’a pas été seul à briller. Marquinhos, Vitinha, Pacho, Dembélé… tous ont répondu présents, dans une démonstration de maîtrise technique, mentale et collective.

Ce triomphe, le premier de l’histoire du club, vient récompenser une saison où Paris a su se réinventer. Plus qu’un sacre, cette finale est une prise de pouvoir. Voici les notes des Parisiens, auteurs d’une performance qui restera à jamais gravée.

Les notes des joueurs du PSG

Gianluigi Donnarumma (8) :

Spectateur pendant 89 minutes, il s’est interposé avec autorité en fin de match sur la seule frappe cadrée milanaise. Une preuve de concentration totale. Impeccable dans ses relances, serein dans ses sorties, il a parfaitement tenu son rôle de garant de l’équilibre défensif.

William Pacho (9) :

Quel match du défenseur équatorien ! Intraitable au duel, lucide dans ses jaillissements, il a éteint tous les débuts de situations adverses. D’une précision chirurgicale dans ses interventions, il a incarné la sérénité. Une première finale de C1 magistrale.

Marquinhos (9) :

Le capitaine a répondu à l’appel des grandes soirées. Propre, rassurant, exemplaire dans le placement, il a dirigé sa ligne avec autorité. Son émotion à deux minutes de la fin en disait long. Ce match restera comme l’un des plus accomplis de sa carrière.

Achraf Hakimi (8) :

C’est lui qui a lancé le feu d’artifice en ouvrant le score d’une reprise dans la surface. Perforant offensivement, appliqué défensivement, il a été l’un des grands artisans du large succès parisien. Un couloir droit verrouillé et valorisé à la fois.

Nuno Mendes (8) :

Sa récupération rageuse sur Barella a déclenché l’action du 2-0. Engagé, rapide, lucide, il a parfaitement alterné montée et repli. Toujours juste dans ses choix, il a rayonné dans son couloir gauche avec calme et autorité.

Getty Images Sport

Vitinha (9) :

Un match de patron. Il a orchestré le tempo avec une science du jeu rare. Passe décisive, interception haute, relance tranchante : tout y était. Monstrueux d’activité, il a dicté le jeu avec aisance. Une prestation à montrer dans les académies.

João Neves (8) :

Il n’a que 20 ans, mais il joue comme un vétéran. Toujours bien placé, toujours dans le bon tempo, il a fluidifié les circuits et offert une vraie assise au milieu. Sobre mais brillant, il est le garant discret de l’équilibre parisien.

Fabián Ruiz (8) :

Impeccable dans les transitions, puissant dans les duels, il a été le liant entre récupération et projection. Son abattage a permis à ses partenaires de s’exprimer. Une partition discrète mais essentielle dans ce match de très haut niveau.

Khvicha Kvaratskhelia (9) :

Infatigable, percutant, inspiré… et buteur ! Il a été l’âme combative de cette équipe. Son but du 4-0 vient récompenser un match immense de générosité, symbolisé par ce tacle rageur à 5-0. Un transfert pleinement justifié.

Désiré Doué (10) :

Il a 19 ans. Il a écrasé une finale de Ligue des champions. Deux buts, une passe décisive, et un impact dans chaque action dangereuse. Vision, culot, justesse : il a sublimé Paris. Un phénomène. Un soir de légende. Une note de légende.

Ousmane Dembélé (8) :

Pas de but, mais deux passes décisives et une activité de tous les instants. Il a fait vivre un enfer à la défense italienne, toujours en mouvement, toujours en danger. Une prestation généreuse, au service du collectif.

Remplaçants

Bradley Barcola (8) :

Remplaçant de Doué à la 66e, il aurait pu ruminer sa non-titularisation. Au contraire, il a été exemplaire, délivrant une passe décisive à Mayulu et proche de marquer à deux reprises. Un remplaçant de luxe qui s’est montré à la hauteur de l’événement.

Mayulu, Zaïre-Emery, Gonzalo Ramos, Lucas Hernandez :

Entrés en fin de match pour accompagner la fête. Mayulu a marqué le 5e but après un bel échange avec Barcola. Les autres ont participé à l’ivresse collective, sans être vraiment acteurs.