Dortmund : Zorc répond sèchement à Salihamidzic après sa sortie sur Reus

Le directeur sportif du BVB n'a pas caché son mécontentement après les commentaires de son homologue du Bayern à propos de Marco Reus.

Michael Zorc s'en est pris au directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, qui a critiqué le capitaine du Borussia Dortmund, Marco Reus, après son retrait de la sélection allemande.

Salihamidzic s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles Reus s'est retiré de la sélection allemande avant le match de qualification pour la Coupe du monde contre l'Islande, mercredi, en raison d'une blessure au genou, alors qu'il était apte à jouer 90 minutes pour Dortmund contre le Bayer Leverkusen trois jours plus tard.

Zorc n'a pas hésité à répondre, indiquant clairement qu'il ne pensait pas que Salihamidzic devait commenter les affaires de Dortmund.

Salihamidzic a affirmé que Reus n'aurait pas été retiré de la sélection allemande s'il avait joué au Bayern Munich, car il prétend que les joueurs du Bayern continuent de jouer pour l'équipe nationale même s'ils sont blessés.

Il a cité l'exemple de Serge Gnabry, qui a joué et marqué lors du match contre l'Islande, mais qui a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps du match du Bayern contre le RB Leipzig, samedi, en raison d'une blessure musculaire, et qui pourrait manquer le match de Ligue des champions contre Barcelone en milieu de semaine.

Il convient toutefois de noter que Thomas Müller a manqué les trois matchs de l'Allemagne pendant la pause internationale en raison d'une blessure, mais qu'il a pu jouer 75 minutes à Leipzig.

L'article continue ci-dessous

"Ce n'est pas mon truc, mais je trouve surprenant que l'on s'éloigne de l'équipe nationale et que l'on rejoue quelques jours plus tard", a déclaré Salihamidzic. Nos joueurs restent et jouent ensuite de toute façon. Ce n'est pas la première fois non plus. Si vous êtes blessé, ok, alors vous êtes out, mais sinon restez. Serge Gnabry est resté et il sera probablement absent contre Barcelone maintenant."

Zorc a répondu avec colère à ces commentaires, déclarant à Kicker : "Salihamidzic devrait se taire et commenter les problèmes du Bayern Munich. Pour qui se prend-il réellement ?"

Les deux clubs l'ont emporté ce week-end, à Leipzig pour le Bayern (1-4), sur la pelouse de Leverkusen pour Dortmund (3-4) et poursuivent donc leur lutte à distance dans les hauteurs du classement de Bundesliga.