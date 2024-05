Dortmund ou Real ? Le choix surprenant de Mbappé pour la finale

Kylian Mbappé évoque la finale de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, qui se joue ce samedi.

Respectivement tombeurs du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Real Madrid s’affrontent en finale de Ligue des champions, ce samedi 1er juin. Déjà éliminé de la compétition avec le PSG, Kylian Mbappé fait un choix surprenant pour la finale.

Mbappé "ne regrette rien"

Arrivé au terme de son bail au Paris Saint-Germain cet été, le joueur a indiqué qu’il quitte le club champion de France cet été. Alors qu’il avait renouvelé son contrat jusqu’en 2025, dont une année en option en mai 2022 avec le club francilien malgré un intérêt fort du Real Madrid, Kylian Mbappé continue de penser à cette décision prise à cette époque-là. Dans une interview accordée au média américain CNN, le joueur sacré aux Globe Soccer Awards dit ne rien regretter.

(C)Getty Images

« C’était plus que simplement rester au PSG. C’était la Coupe du monde au Qatar. Il y avait beaucoup de choses autour de ces choses. C’était une décision importante, une décision difficile… mais je ne regrette rien. Bien sûr, dans une carrière, vous devez prendre des décisions difficiles et c’est ce que j’ai fait, mais je suis devenu le meilleur buteur de tous les temps avec le PSG. Je veux juste me souvenir des meilleures choses. Ce n’était pas une situation facile et je ne le souhaite à personne de vivre ça », a confié Kylian Mbappé.

Mbappé sur la finale Dortmund – Real

Alors que son nom est très associé au Real Madrid qu’il ne devrait pas tarder à rejoindre cet été, Kylian Mbappé fait un choix surprenant pour la finale de Ligue des champions entre le champion d’Espagne et le Borussia Dortmund. Si tout le monde s’attendait à ce que le Bondynois déclare sa flamme à son probable prochain club avant la finale, ce ne sera pas le cas.

Getty

« Non, je vais juste regarder la finale comme toi. Quand on aime le football, on regarde chaque match. Je regarde tous les matchs quand je peux… en France, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Italie. Chaque ligue. Alors bien sûr, je vais regarder la Ligue des Champions », a avoué Kylian Mbappé. Même si le Bondynois ne veut pas dévoiler son choix, l’on peut affirmer sans risque de se tromper que le joueur de 25 ans a une préférence entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid pour la finale.