Dortmund - Lancé dans le grand bain, Youssoufa Moukoko a une faim de lion

Ce week-end, Moukoko, seulement âgé de 16 ans, s’est inscrit dans les livres d’histoire en descendant du banc pour faire ses débuts en Bundesliga.

Il est l'un des cracks annoncés de demain. Youssoufa Moukoko a insisté sur le fait qu'il poursuivrait son rêve "comme un lion", après être devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la . Ce week-end, Moukoko s’est inscrit dans les livres d’histoire en descendant du banc pour faire ses débuts en lors de la victoire de Dortmund.

Moukoko avait 16 ans et un jour lorsqu'il est entré sur le terrain à la 85e minute, battant le précédent record détenu par Nuri Sahin, qui avait 16 ans et 334 jours lorsqu'il a fait ses débuts pour Dortmund, contre Nurnberg en 2005. L'adolescent est sur le radar depuis plusieurs années, particulièrement précoce.

"Celui qui travaille le plus est récompensé à la fin"

"Je ne peux rien faire pour être bon au football" , a-t-il déclaré dans une interview avec DAZN. "Celui qui travaille le plus est récompensé à la fin. J'ai toujours rêvé de devenir footballeur professionnel. Et si vous avez ce rêve, vous devez le chasser comme un lion" , a-t-il ajouté, aussi talentueux que déterminé à réussir.

Giovanni Reyna est un autre jeune à la hausse au BVB, et Moukoko dit qu'il a forgé une excellente entente avec l'Américain. Reyna a deux ans de plus que Moukoko, et bien que la paire ait du mal à communiquer en dehors du terrain, il semble qu'il y ait une alchimie sur le terrain. "Nous n'avons jamais parlé parce qu'il ne parlait pas allemand et j'avais des difficultés avec l'anglais", a déclaré Moukoko à propos de sa relation avec Reyna . "Mais sur le terrain, nous nous sommes compris. C'était incroyable."

Désormais, l'accent a été mis sur la question de savoir si Moukoko fera ses débuts en . Dortmund reçoit mardi le club belge du Club de Bruges et l'entraîneur du BvB Lucien Favre a une décision à prendre sur l'opportunité d'inclure Moukoko dans ses plans. Si Moukoko entre sur le terrain, il deviendra le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des champions. Ce record est actuellement détenu par Célestine Babayaro qui avait 16 ans et 87 jours lorsqu'il jouait pour en 1994.

Les Allemands occupent la première place du groupe F après trois matchs.