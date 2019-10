Dortmund - Kehl : "Favre a toujours eu les idées claires"

Le joueur du BVB a affiché son soutien envers son entraîneur, Lucien Favre, qui traverse une phase compliquée avec le club allemand.

Le joueur du , Sebastian Kehl, a soutenu son entraîneur Lucien Favre. "Il suit son chemin, a sa façon de travailler, ce dont il est absolument convaincu et qui nous a permis de remporter autant de succès au cours de la dernière année", a déclaré Kehl avant le match du BVB face au Borussia M'Gladbach, leader au classement.



Favre a été durement critiqué. Si BVB devait perdre samedi contre l'ancien club du technicien suisse, le retard du prétendant au titre auto-désigné à la première place serait de sept points.



Par conséquent, Kehl n'est pas satisfait de la saison jusqu'à présent. "Il est vrai que nous n'avons pas toujours joué contre des adversaires supposément plus petits et que nous avons laissé des points de retard. Au moment crucial, nous manquions de concentration, d'attitude absolue et de la volonté de gagner le match", a-t-il indiqué.

Cependant, il estime que Favre est "toujours très bien structuré, et a toujours eu lesidées claires".