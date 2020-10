Dortmund- Fribourg (4-0), Haaland et le Borussia repartent de l’avant

Le Borussia Dortmund n’a pas fait dans le détail lors de la réception de Fribourg (4-0). Erling Haaland et le jeune Giovanni Reyna a régalé.

Le revers de la semaine dernière contre n’était qu’un accident de parcours pour Dortmund. C’est ce qu’on pourrait déduire à travers la réaction livrée ce samedi par le BVB lors de la réception de . Les hommes de Lucien Favre se sont rebiffés et ont assuré un succès qui ne souffre d’aucune contestation.

C’est l’inévitable Erling Haaland qui a montré la voie à suivre aux siens en ouvrant le score à la 31e minute. Le Norvégien a converti une passe décisive du jeune Giovanni Reyna. Les deux hommes ont remis ça à la 66e minute, en gardant leurs rôles respectifs.

L'article continue ci-dessous

Reyna vole la vedette à Haaland

Haaland n’a pas été le seul à profiter d’une offrande de l’international américain. Et pour cause, ce dernier a aussi servi Emre Can pour le but de break à la 47e. Celui lui a permis d’assurer un triplé de passes décisives. Pas mal pour un jeunot de seulement 17 ans, fils de l’ancien footballeur Claudio Reyna.

Plus d'équipes

Avec ce brillant succès, parachevé par Felix Passlack dans les arrêts du jeu (92e), Dortmund retrouve la première moitié du tableau. Le BVB s’installe même à la 2e place derrière l’ . De quoi aborder la trêve internationale avec l’esprit apaisé et le sentiment du devoir accompli.