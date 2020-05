Dortmund, Favre assure vouloir rester

Après une déclaration jetant le trouble sur son avenir, l'entraîneur suisse a assuré vouloir rester à la tête du Borussia Dortmund.

Le a quasiment dit adieu au titre de champion d' avec un revers à domicile contre son plus grand rival, le , en mardi soir. Pour autant, le BVB réalise jusqu'à présent une saison solide et prometteuse avec une équipe jeune. Comme au ou à Nice, Lucien Favre convainc avec sa gestion des jeunes et un beau jeu mis en place. Néanmoins, des doutes subsistent sur sa capacité à remporter des titres.

Après la rencontre contre le Bayern Munich, au micro de Sky Germany, Lucien Favre a lâché une phrase énigmatique, mettant le doute sur son avenir : "On dit ça ici depuis des mois (sur son incapacité à gagner des titres ndlr), je sais comment ça fonctionne, je parlerai de ça dans quelques semaines". La polémique a enflé dans la foulée, faisant part d'un possible départ de l'entraîneur suisse au terme de la saison. Dans les colonnes de Sport Bild, Lucien Favre a tenu à éteindre l'incendie en clarifiant sa situation personnelle et en assurant qu'il souhaite bel et bien être présent sur le banc du Borussia Dortmund la saison prochaine.

"J'ai un contrat jusqu'en 2021"

"On m'a demandé à nouveau si je ne pouvais pas gagner de titres. Ensuite, j'ai dit que nous devrions prendre notre temps et que nous serions heureux de parler de tout dans quelques semaines après la fin de la saison. Ce qui est sorti de cette phrase est complètement fou. À la fin de la saison, nous ferons, comme toujours, une analyse interne et nous dirons honnêtement ce qui était bien, ce qui était mauvais et ce qu’il était possible de faire", a expliqué Lucien Favre.

"Mais il est beaucoup trop tôt pour ça ! Nous sommes à la 28e journée avec six matches à disputer, et même si nous savons depuis mardi que ça va être brutalement difficile, c'est beaucoup trop tôt maintenant pour commencer la prochaine saison. C'est vraiment incroyable et inacceptable pour moi. Je suis heureux à Dortmund, j'ai un contrat jusqu'en 2021 et je veux vraiment être sur le banc la saison prochaine", a ajouté l'entraîneur du BVB.

Lucien Favre tente donc de mettre fin à une polémique et à une tempête médiatique ayant pris de l'ampleur en quelques heures Outre-Rhin. Nul doute que l'entraîneur suisse voudra honorer son contrat et diriger le Borussia Dortmund pour une seconde saison consécutive. Seuls ses dirigeants pourraient empêcher un tel scénario s'ils estiment que les résultats du BVB ont été insuffisants cette saison et qu'ils décident de se séparer de Lucien Favre. Mais cela ne semble pas être à l'ordre du jour.