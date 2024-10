Dortmund, Edin Terzic met en garde le Real Madrid avant la finale

Entraîneur du Borussia Dortmund, Edin Terzic envoie un message clair au Real Madrid avant la finale de Ligue des champions, ce samedi soir.

La saison 2023-2024 de la Ligue des champions connaît son épilogue ce samedi 1er juin 2024. Le Borussia Dortmund et le Real Madrid s’affrontent en finale à Wembley (21 heures). Mais avant ce choc, le coach de la formation bavaroise envoie un message à ses adversaires.

Dortmund ne veut pas donner la LDC au Real

Considéré comme un outsider depuis les quarts de finale, le Borussia Dortmund a surpris les férus du football en éliminant l’Atlético Madrid en quarts et le Paris Saint-Germain en demi-finales pour atteindre la finale. Contre le Real Madrid, ce samedi, le coach avoue que son équipe n’est pas favorite. Mais il entend créer la surprise en remportant la deuxième couronne de l’histoire des Bavarois.

« Nous n'étions pas favoris contre l'Atlético, nous n'étions pas favoris contre Paris. Et nous ne serons pas là demain (ce samedi, Ndlr) juste pour que le Real puisse remporter le prochain trophée. (…) On affronte le Real Madrid, à Wembley, et ce ne sera pas facile. Mais on veut remporter ce trophée (…) Bien sûr, il y a des choses dans leur jeu qu'ils n'aiment pas. Nous nous y sommes très bien préparés en tant qu'équipe et cela nous donne un bon sentiment en ce moment », a lancé l’entraîneur du Borussia Dortmund en conférence de presse.

Dortmund respecte le Real Madrid

Si Dortmund est en quête de son deuxième titre en Ligue des champions, le technicien germano-croate éprouve quand même du respect à son adversaire, le Real Madrid, qui est le plus titré en la matière avec 14 trophées.

« Il faut montrer du respect pour le Real Madrid qui n'a perdu que deux matches et à chaque fois contre l'Atlético de Madrid, avec tout ce qu'un derby comporte de spécificités. Il est possible que si on joue dix fois contre le Real Madrid, ce sera très difficile. Mais sur un match, sur une finale, tout est possible. On a préparé le match de demain pour faire l'histoire », a déclaré Terzic qui reste « confiant » pour la finale de ce samedi soir.