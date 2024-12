Dortmund - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Dortmund et le Real Madrid s’affrontent samedi en finale de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

L’édition 2023-2024 de la Ligue des Champions va connaitre son épilogue, ce samedi. C’est une affiche totalement inattendue qui va mettre un terme à la compétition cette saison. Elle se jouera notamment entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Si le BVB est en quête d’un deuxième titre, le club merengue vise son 15e sacre dans la compétition reine des clubs européens.

Dortmund - Real Madrid, une finale pour l’histoire

Il n’était pas attendu à ce stade de la compétition mais le Borussia Dortmund a su déjouer tous les pronostics pour atteindre la finale. Le club de la Ruhr a notamment l’Atlético Madrid en quart de finale et surtout, le PSG en demi-finale. Cette fois-ci, c’est le recordman de titres dans la compétition qui se dresse sur le chemin du BVB. En outre, les hommes d’Edin Terzic peuvent s’inspirer de leurs dernières rencontres en Ligue des Champions pour arriver à bout du Real Madrid. Aussi, les joueurs ont-ils envie d’offrir un joli cadeau d’adieu à leur capitaine légendaire, Marco Reus, qui quitte le club cet été. Toutefois, il ne faut jamais être trop confiant avant d’affronter le Real Madrid.

Le Real Madrid est un club insatiable. Vainqueur à 14 reprises, le club madrilène vise une 15e Ligue des Champions, ce samedi. Les hommes sont d’ailleurs les grands favoris de cette finale de C1. Cette saison, le Real Madrid a fait preuve d’un énorme fighting spirit et a toujours su se sortir des situations mal embarquées. C’est le cas contre Manchester City en quart de finale et le Bayern Munich en demies. Cette fois-ci, l’adversaire a est un peu moins huppé. Ce qui ne devrait laisser les Madrilènes prendre trop de confiance contre une équipe de Dortmund très imprévisible. Comme le club de la Ruhr, le Real Madrid souhaite également offrir un beau cadeau d’adieu à Toni Kroos, qui prend sa retraite cet été.

Horaire et lieu du match

Dortmund – Real Madrid

Finale de Ligue des Champions

Lieu : Wembley (Londres)

A 21h française

Les compos probables du match Dortmund – Real Madrid

Dortmund : Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior

Sur quelle chaîne suivre le match entre Dortmund et le Real Madrid ?

La rencontre entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid sera à suivre ce samedi 1er juin à partir de 21h sur TF1 et Canal+Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.