Dortmund - Annoncé proche du PSG, Raphaël Guerreiro dément

Via son compte Twitter personnel, le latéral gauche du Borussia Dortmund a démenti être tout proche de rallier le Paris Saint-Germain, ce samedi.

Relativement actif sur le marché des transferts cet été, le , qui s'expose toujours à un potentiel départ du Brésilien Neymar vers le , pourrait poursuivre ses achats d'ici au 2 septembre, date de la cloture du mercato estival 2019.

Ainsi, le Champion de , sous la houlette de son directeur sportif Leonardo, serait notamment à la recherche d'un gardien de but et d'un défenseur latéral. Pour le poste d'arrière, le nom du Portugais Raphaël Guerreiro, ancien du et aujourd'hui joueur du revient avec insistance dans les médias français comme allemands. Et à en croire les dernières rumeurs, le dossier semblait avancer dans le bon sens.

Raphaël Guerreiro répond lui-même aux rumeurs

Cela, c'est en tout cas ce que laissaient penser les dernières informations publiées par le média Paris United. En effet, vendredi soir, via ses réseaux sociaux, Paris United affirmait qu'un rendez-vous aurait lieu ce samedi entre Leonardo et les représentants de Raphaël Guerreiro, lui aussi présent à cette entrevue. "l'ancien lorientais devrait s'engager avec le Paris Saint-Germain", était même précisé sur le tweet en question.

Faux .. je répond rarement mais svp arrêtez de partager de fausses informations .. — Raphaël Guerreiro (@RaphGuerreiro) August 24, 2019​

Un tweet dénué de vérité visiblement, puisque le principal intéressé s'est lui-même chargé de démentir ces informations via son compte Twitter personnel. "Faux .. je répond rarement mais svp arrêtez de partager de fausses informations ..", a en effet écrit l'international portugais. Voilà qui a le mérite d'être clair. Néanmoins, le mercato étant encore long, rien ne dit que Raphaël Guerreiro sera un joueur de Dortmund cette saison.