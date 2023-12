Donnarumma moqué par un ancien gardien du PSG

Un ancien gardien du Paris Saint-Germain s’est moqué de Donnarumma après son erreur contre Le Havre, dimanche.

Gianluigi Donnarumma n’en finit plus de commettre des bourdes lors des matchs. Le gardien italien a encore montré les lacunes de son jeu au pied ces dernières journées. La dernière en date, c’est sa sortie manquée et dangereuse sur un attaquant du Havre, dimanche. Ce qui lui a valu une exclusion dès la 10e minute. Agacé par les erreurs répétitives de l’ancien gardien de l’AC Milan, Mickael Landreau, qui a évolué au même poste avec le PSG, a chargé Donnarumma ce dimanche.

Landreau valide l’exclusion de Donnarumma

Capable du meilleur comme du pire, Gianluigi Donnarumma a connu le pire ce dimanche. 10 minutes de jeu et une exclusion contre Le Havre pour une semelle. Une erreur qui confirme les limites du jeu au pied de Gigio Donnarumma. Pour Mickael Landreau, l’exclusion de Donnarumma arrive au bon moment car l’Italien avait besoin de souffler. « Je me dis que c’est bien qu’il fasse une pause. Quand t’enchaine et que tu joues tous les 3 jours sous pression, alors c’est bien qu’il souffle et qu’il récupère de l’énergie, c’est bien dans sa situation », lance l’ancien gardien du PSG sur le plateau de Canal+.

Landreau humilie Donnarumma

L’homme aux 151 matchs avec le Paris Saint-Germain entre 2006 et 2009 revient ensuite sur le jeu au pied de Gianluigi Donnarumma. Mickael Landreau a profité de l’occasion pour rappeler les lacunes du gardien italien, qui plombent le plus souvent, le PSG. « Mais, ces erreurs, c’est une récurrence. Il a un énorme potentiel, mais son jeu au pied est très moyen et il amène de la fébrilité. Et dans le jeu aérien, il n’a pas progressé depuis qu’il est à Paris. Il est suffisant. Mais il est capable d’être décisif à Dortmund. Qu’il joue plutôt long ? C’est une question de justesse. Et qu’il prenne la bonne décision en fonction de ses qualités », a lâché Landreau.