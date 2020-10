Djorkaeff : "Mbappé doit gagner la C1, puis rejoindre un grand club"

L’ancien attaquant du PSG, Youri Djorkaeff, est prêt à accepter le départ de Kylian Mbappé, à condition que ce dernier offre la C1 au club.

Même si le mercato est fermé depuis presque un mois, l’avenir de Kylian Mbappé continue de faire objet de nombreuses rumeurs. Alors qu’il est sous contrat avec le PSG, l’international tricolore est toujours annoncé comme possible recrue du dans le futur. Des bruits de coulisses et qui ne sont certainement pas prêts de se tasser.

La direction parisienne ne s’exprime trop pour l’instant au sujet de son joueur vedette, mais certains au sein du club n’hésitent pas de le faire, à l’instar de Youri Djorkaeff, l’ambassadeur du club de la capitale. Ce dernier estime qu’une séparation entre Paris et le prodige de Bondy ne serait pas dramatique, mais à condition que ce dernier offre la Ligue des Champions à l'équipe qui l'a accueilli en 2017.

« Je pense que Mbappé, la bonne opportunité il l’aura toujours, a indiqué le champion du monde 98 dans un entretien au site parisfans.fr. Maintenant, il est sur un projet. Il entame sa 4e année à Paris, c’est un jeune joueur. Je ne le vois pas rester 10 ans au PSG. Son avenir est de gagner des titres sur tous les continents, chose que peu de Français ont fait. L’année dernière, il a eu une belle occasion pour la Ligue des Champions. Malheureusement, il ne l’a pas fait. Cette année, il aura encore l’occasion. L’idéal c’est qu’il la gagne et que derrière il signe dans un grand club. Tout le monde sera content. »

« Si Mbappé part sans gagner la C1, ça sera un regret pour lui »

Paris a toujours l’ambition d’inscrire son nom au palmarès de l’épreuve reine. Mais, il n’est pas sûr que l’équipe de Thomas Tuchel le fasse dans un avenir proche. Mbappé pourrait alors se lasser et rejoindre une écurie où il aura plus de chances d’assouvir cette ambition. Dans le cas échéant, son passage au Parc des Princes sera-t-il considéré comme un échec ? Djorkaeff ne le pense pas : « C’est dur oui, car ce ne serait pas l’échec d’un joueur. Ce sera un regret pour lui, mais on ne peut pas reporter l’échec d’un club sur un seul joueur. Mbappé représente le club, mais il y a trop de choses qui rentrent en jeu. Mais ce serait un regret pour lui. »

Pour rappel, à son époque, Djorkaeff a aussi « utilisé » le PSG comme un tremplin dans sa carrière. Le « Snake » n’est d’ailleurs resté qu’une seule saison dans la capitale, avant de rejoindre l’ . Mais, il est parti en ayant offert une Coupe d’Europe (la C2) à l’équipe. A Mbappé donc d’en faire de même.