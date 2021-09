Disparition - Jean-Pierre Adams s'en est allé après 39 ans de coma

Plongé dans le coma depuis 1982 et une terrible erreur d'anesthésie, Jean-Pierre Adams, ancien international français, est décédé à Nîmes ce lundi.

En 1982, son histoire avait ému la France entière. Depuis, il était presque tombé dans l'anonymat. Ancien défenseur de l'Équipe de France, mais aussi passé par Nîmes, l'OGC Nice ou encore le Paris Saint-Germain, Jean-Pierre Adams a pourtant une histoire pas comme les autres. Plus tragique, plus injuste. Elle vient de se terminer.

En effet, le Nîmes Olympique a tristement annoncé sa disparition ce matin, à 73 ans. "Nous avons appris ce matin la disparition de Jean-Pierre Adams. Il avait porté les couleurs du Nîmes Olympique à 84 reprises et formait avec Marius Trésor "la garde noire" en Équipe de France. Le Club présente ses plus sincères condoléances à ses proches et à sa famille", lit-on sur le communiqué des Crocodiles , qui ne reviennent pas sur les presque quatre décennies de douleurs endurées avant ce 6 septembre 2021.

Car Jean-Pierre Adams, ce n'est pas seulement l'ascension d'un homme né à Dakar en 1948, élevé par sa grand-mère et arrivé en France à l'âge de 8 ans. Ce n'est pas non plus un parcours sinueux, ni une progression éclaire couronnée par une première sélection en équipe de France en 1972, la première d'une longue série (22).

La lumière s'est éteinte pendant 39 ans

Jean-Pierre Adams, c'est malheureusement l'histoire d'une vie gachée, emportée par une erreur médicale. Hospitalisé pour une opération bénigne au genou, l'ex-défenseur tombe dans un profond coma le 17 mars 1982, à Nîmes. La raison fait froid dans le dos : cela fait suite à une erreur d'anesthésie. Le seul anesthésiste présent sur place au lieu des deux initialement prévus pour ce type d'intervention s'est manqué, emportant avec lui les espoirs de celui qui s'apprêtait, enfin, à profiter de sa retraite.

"Tout va bien, je suis en pleine forme. C'est à 11 heures que je vais être opéré. Pense à moi quand même, mais viens me chercher dans huit jours, et n'oublie pas alors, une paire de béquilles", aurait-il envoyé à sa femme quelques minutes avant de passer sur le billard et de s'endormir vers une nuit sans fin. Ou plutôt longue de 39 ans. Car si Jean-Pierre Adams ne s'est malheureusement jamais reveillé depuis ce triste 17 mars 1982, cette interminable nuit a pris fin ce lundi matin, au CHU de Nîmes.