Didier Deschamps a évoqué le Ballon d’or 2022.

Deschamps vote KB9

"J’espère que ce sera lui parce qu’il le mérite, de part ce qu’il a fait dans cette saison sportive avec son club, où il a gagné des titres importants, et avec nous aussi, où il était là à l’automne dernier pour gagner la Ligue des nations, a expliqué Deschamps. Il fait partie depuis des années des meilleurs attaquants au niveau mondial. Je pense qu’il est très bien positionné et je serais très heureux pour lui qu’il ait cette récompense-là. Il en a déjà obtenu une avec la Ligue des champions… Forcément, c’est un atout en plus pour nous à la Coupe du monde."