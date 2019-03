Ligue des champions - 8èmes | Real Madrid-Ajax Amsterdam, l'avant-match en direct !

Le match entre le Real Madrid et l'Ajax va lancer le bal des huitièmes de finale retour.

Outre l'affrontement entre les Merengue et les Néerlandais, ce soir aura lieu le choc entre le Borussia Dortmund et Tottenham. Mais c'est surtout un très beau programme qui aura lieu cette semaine et la semaine prochaine sur la scène européenne. Pour tout savoir sur l'ensemble des huitièmes de finale retour (programme, résultats, TV, streaming) : cliquez ici