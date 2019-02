Ligue des champions - 8èmes | Liverpool - Bayern : suivez le match en direct

L'entraineur croate du Bayern a assuré en conférence de presse que ce match ne s'achèvera pas par un score vierge.

0-0, c'était le score des deux derniers matches entre Liverpool et le Bayern à Anfield. En 1971 et en 1981. Alors, jamais deux sans trois ? Niko Kovac, l'entraineur munichois, ne veut pas y croire. Pour le Croate, tout indique que ce match sera riche en buts et en spectacle. On ne demande qu'à le vérifier.

