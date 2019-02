Ligue des champions - 8èmes | Atletico - Juventus en direct

Le club madrilène présente une solidité défensive impressionnante face aux formations de Serie A depuis que Diego Simeone est à ses commandes.

1 - Atletico Madrid have conceded only one goal in six Champions League matches against Italian sides under Diego Simeone (W4, D2) – scored by Kaká in March 2014 (4-1 Colchoneros win). Solidity.#AtleticoMadridJuventus #UCL