Dijon-PSG (0-4) : Rafinha, retour convaincant dans la peau d'un titulaire

Pour sa première titularisation sous les ordres de Mauricio Pochettino, Rafinha a rendu une bonne copie, signant une passe décisive ce samedi à Dijon.

La dernière titularisation de Rafinha (28 ans) remontait au 23 décembre. Deux mois d'attente pour le Brésilien qui a profité de la cascade d'absences côté parisien pour démarrer à Dijon (0-4), ce samedi dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Aligné en pointe haute d'un milieu à trois composé aussi de Danilo Pereira et Ander Herrera, l'ancien Barcelonais n'a pas eu à forcer son talent au coeur du jeu. Après une entame de match sans éclair, il est monté en puissance au fil des minutes pour rendre une copie plus que correcte.

Sa présence au coup d'envoi était la petite attraction d'autant que Rafinha s'était montré intéressant en première partie de saison sous les ordres de Thomas Tuchel. On l'avait vu à son aise à plusieurs reprises, notamment à Old Trafford (1-3) en Ligue des champions. Mais Mauricio Pochettino ne lui avait pas encore donné réellement l'opportunité de s'exprimer jusqu'à maintenant.

Passeur décisif pour Mbappé, il a répondu présent

Avant le déplacement en Bourgogne, le n°12 parisien avait dû se contenter de deux entrées en jeu seulement, contre Nîmes puis Monaco la semaine passée. Malgré la défaite contre l'ASM (0-2), il avait d'ailleurs réalisé de bonnes choses pendant ses trente minutes sur la pelouse, apportant du dynamisme et davantage de créativité par son jeu vers l'avant. Des qualités qu'il a pu faire valoir une nouvelle fois face à la lanterne rouge dans un rôle similaire à celui confié à Marco Verratti ces derniers matches.

L'Italien étant indisponible en raison d'une douleur au pied droit, Rafinha a évolué derrière la pointe, en position de "faux no.10". On l'a vu plusieurs fois venir aider ses partenaires à la perte du ballon mais il s'est surtout montré précieux dans les trente dernières minutes. Sur le but du break inscrit par Kylian Mbappé sur penalty, il trouve Thilo Kehrer au second poteau avant que le Dijonnais Bersant Celina ne détourne le cuir de la main (0-2, 31e). C'est lui aussi qui signe la passe décisive pour Mbappé sur le troisième but parisien d'un décalage à l'aveugle du gauche (0-3, 51e).

On aura bien évidemment à redire sur le niveau de Dijon, très décevant et inoffensif. Mais Rafinha restera comme l'une des belles satisfactions parisiennes. Discipliné et décisif, l'ex-joueur du Celta Vigo s'est rendu disponible jusqu'à son remplacement par Idrissa Gueye (82e). Il a certes semblé avoir les jambes lourdes sur la fin mais ce match lui permet de reprendre du rythme après avoir été touché par la Covid à la sortie des fêtes de fin d'année. Un retour convaincant dans la peau d'un titulaire. Pochettino appréciera le répondant du bonhomme.

Benjamin Quarez, au Stade Gaston-Gérard