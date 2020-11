Dijon, Anthony Racioppi explique pourquoi il a quitté Lyon

Pur produit de la formation lyonnaise, le portier suisse a décidé de prendre son envol cet été en rejoignant Dijon pour enfin avoir du temps de jeu.

Arrivé cet été à dans les bagages de Gregory Coupet qu'il a côtoyé à l'Olympique Lyonnais, Anthony Racioppi a fait ses débuts en avant la trêve internationale contre le . Doublure d'Alfred Gomis en début de saison, puis de son successeur, Saturnin Allagbé, le jeune a eu sa chance contre les Sang et Or et s'est illustré en arrêtant un penalty dès le début de la rencontre. Annoncé comme un grand espoir de la formation lyonnaise, l'international espoirs suisse a expliqué les raisons l'ayant poussé à quitter l'OL cet été dans un entretien accordé à L'Equipe.

"À 21 ans, c'était le moment de prendre mon envol, de sortir de ma zone de confort, de prouver aux autres et à moi-même que je n'ai pas fait tous ces sacrifices pour rien. Je me suis lancé dans cette aventure à Dijon avec plein d'ambitions. Ne pas s'être imposé dans son club formateur est une déception ? Non je ne le vois pas comme ça. J'ai beaucoup appris. C'est sûr que j'aurais aimé prouver et m'imposer là-bas. Après, c'était un peu plus compliqué, j'ai bien travaillé toutes ces années pour m'épanouir ailleurs", a expliqué le gardien du DFCO.

"Mon objectif c'est d'être numéro 1"

"J'avais les capacités, mais j'avais un bon Anthony Lopes en place, je pense que c'était assez compliqué de le bouger mais je pense que j'en avais la capacité. Ce qui m'a manqué c'est du temps. Si j'étais resté quelques années de plus, j'aurais pu m'imposer, mais, à 21 ans, je me suis dit qu'il fallait prendre un nouveau cap dans ma vie. C'est ce que j'ai fait avec Dijon", a ajouté le gardien international espoirs suisse qui affronte les Bleuets ce lundi.

Anthony Racioppi a justifié son choix de rejoindre Dijon et est heureux de ses débuts dans l'élite : "Ce qui a influé sur ma décision, c'est Grégory Coupet. Je le connais très bien. Il m'a vraiment convaincu sur le fait qu'on allait continuer à travailler ensemble et qu'il allait tout faire pour faire de moi un gardien de haut niveau. Surpris par ma titularisation contre Lens ? D'un côté non ça m'a pas surpris car depuis que je suis arrivé à Dijon, j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour gagner ma place, c'est ce que j'ai fait ces derniers mois. Je me suis concentré direct sur le match en me disant qu'il ne fallait pas je me mette trop de pression. J'avais forcément une appréhension c'était le premier match de ma carrière mais dès que je suis entré sur le terrain, j'ai tout oublié. Grégory (Coupet) m'a juste dit d'être de moi-même".

"Pour un premier match, je me suis trouvé pas trop de mal. Après sur le but, je pense que j'aurais pu faire mieux, j'étais complètement masqué mais j'aurais peut-être pu avoir un meilleur placement. Mais j'ai été autoritaire dans l'ensemble, j'ai fait les arrêts qu'il fallait faire, j'ai essayé de porter mon équipe (...) Ce n'est que le début d'un long chemin. En tout cas, je me sens bien dans cette cage. Mon objectif, c'est d'être numéro 1 et de ne pas être relégué en L2", a conclu l'ancien gardien de .​